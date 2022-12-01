年輕世代消費決策新指標 Dcard攜AFTEE推先享後付解決方案

隨著年輕世代逐漸成為消費主力，這群原生的網購世代因身處更多元的行銷管道，購物前的模式也產生改變，根據 Google Trends 顯示，2022 年「 Dcard 」關鍵字的搜尋量相比 2017 年成長了 525 %， 好物研究室電商經理陳宇璿分析：「年輕消費者在下單前除了搜尋網紅開箱、上網看產品資訊外，也有越來越多人習慣以『產品名＋Dcard』來搜尋，期望透過此方式了解其他素人對於商品的使用心得及回饋。」

Dcard 在 2019 年時推出社群電商品牌「好物研究室」，持續創造出深受年輕人喜愛的爆款商品，更在產業的生態系中打造豐富真實的回饋系統與提供多元支付方式。好物研究室今年的 GMV（商品交易總額）相比去年成長 140%，且消費年齡層有 90 % 為 18 -34 歲，儼然已成為台灣年輕世代消費決策的新入口。好物研究室除了公布 2022 年的消費趨勢回顧，也正式宣布與先買後付品牌「AFTEE 先享後付」合作，推出更符合消費者需求的多元支付選擇，打造貼近用戶的電商生態系。

從洞察年輕族群需求出發的好物研究室，透過 CP 值高的商品結合真實大眾口碑，讓用戶藉由討論、購物、分享心得產生共鳴。往往在站上受到廣大用戶討論跟回饋的商品都有機會成為網路當紅爆款商品，Dcard 好物研究室的高討論度與轉換率也吸引超過千家廠商進駐。2022 年站上竄升最快為生活品類中的「居家香氛」，生活品類年度業績排行 TOP 10 中就有 5 款是居家香氛，可見疫情讓年輕人在家時間變長，也更需要調劑生活的商品。

此外許多人因為疫情無法出國或參與休閒活動，選擇將預算轉移到 3C 商品上，帶動高單價的 3C 商品如 iPhone 14 系列和 Switch OLED 版本銷量皆明顯上升，其中 Switch OLED 版本相比去年銷量也成長了 5 倍。隨著 2022 年下半年國門逐漸開放與政策鬆綁，好物研究室也發現下半年美妝、保養與鞋包品類的銷量也逐漸攀升，感受年輕人已經調整好心態，準備回歸實體的社交活動。

在獨家商品部分， 2019 年時因觀察到 Dcard 美妝版熱門主題「看我桌上保養品」，Dcard 好物研究室便嘗試銷售放置女生化妝品的收納盒，首次即獲得佳績，也推動後續也以「開啟彼此對話」為主軸的商品研發計畫，藉由觀察站上熱門話題、搜尋關鍵字與用戶需求，陸續推出各種獨家商品，如每年九月推出的 Dcard all pass 禮盒，以台灣在地品牌、懷念古早味與人氣美食為選物主題，搭配與年輕人喜愛的品牌聯名，成為學生們開學互送 all pass 糖時最受歡迎的禮盒，限量 2,000 盒都在短短一週內銷售一空。

好物研究室也觀察到年輕族群在聖誕節需費盡心思交換禮物的需求，於今年 12 月正式推出全新獨家聖誕禮盒，與 NUXE、innisfree 等 13 個知名美妝保養品牌合作，精心設計了2 款適合交換禮物的禮盒外觀，分成「聖誕美妝盒 Beauty box」以及「聖誕保養盒 Skin care box」，內容物總價值超過新台幣＄1,800 元，11 / 22 - 11 / 30 購買可享早鳥價＄699 元/盒，購買兩盒還能現折 100 元，預計將再掀起一波搶購熱潮。

除了發展年輕族群喜愛的獨家商品，好物研究室也觀察到用戶在購買前會希望可以看到更多元、真實的商品回饋，因此於 2021 年推出「卡友老實說」，讓用戶可以很快速且直接的分享產品使用回饋，並搭配獨家「商品標籤」功能，在好物研究室上購買商品的用戶可以拿到官方提供的數位認證，以此認證發文確保內容與回饋真實性。好物研究室電商經理陳宇璿表示：「我們發現以往用戶在分享購物心得時，都會曬出自己的購物紀錄或是發票，因為大家相信要有購買過的經驗才比較真實，因此就決定推出獨家的商品標籤功能，目前『卡友老實說』已經累積超過萬篇評論，最多人寫的商品類別前三名為美食、美妝與生活類型，而看過『卡友老實說』的回饋下單轉換率更是高於只有看到商品介紹的 8 倍！」

從挖掘年輕族群喜愛的商品，推出購物最在意的使用回饋系統到最後支付選擇，好物研究室也發現網購的原生族群更追求快速付款與在意付款的交易安全，但因用戶自身條件限制，好物研究室內部數據顯示仍有高達 70% 的用戶選擇超商取貨付款，今日好物研究室也正式宣布與在台灣擁有超過 2,500 家合作商家的先買後付( Buy Now Pay Later )領導品牌「AFTEE先享後付」合作，藉由先買後付模式，讓用戶可以選擇更高效率、安全且能夠輕鬆進行分期付款的付款管道，也幫助所有用戶能夠不限於手頭現金，擁有更大的消費彈性。

好物研究室也與 AFTEE先享後付攜手推出年末三重限時優惠，第一重：12 / 1 - 12 / 31 在好物研究室結帳時使用 AFTEE 先享後付付款，不限名額現折 10% （上限 100 元），第二重：加碼於 12 / 1、 12 / 12、12 / 20、12 / 26，搭配全站滿額折活動，AFTEE 先享後付新客最高可現折 15%（上限 200 元），第三重：只要下載成為 AFTEE 先享後付App 會員，繳費後再送 10% AFTEE 先享後付專屬折扣碼（上限 50 元）。