搶人才！這一鍋餐飲集團宣布本月調薪7% 明年還兩波調薪

餐飲業消費力回升有感，美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲集團宣布在12月1日起全體近千人逕調薪資，最高7%，而明年2月及7月年度調薪也照常執行，百業復興用人之際，這一鍋餐飲集團不僅祭出有感的三階段加薪政策留住人才，集團全品牌2023年也預計展店超過10家店，要招募百名以上同仁，無經驗、新鮮人起薪34,000元起。

這一鍋餐飲表示，近期業績逐步提升，有鑑於集團同仁共體時艱，在去年至今年中的疫情下配合營運方針調整，幫助品牌在疫情中堅強走過，有感同仁是公司最寶貴的資產，也是品牌營收成長的動能，不必等年後，12月1日起全體同仁，近千名的工作夥伴，逕調薪資最高7%，另有第二波明年2月視績效調薪及第三波明年7月逕調薪資，共三階段的加薪政策，就是要讓同仁感受努力付出必有收穫，並且春節前也會進行考核，預計發放1,800萬元的年終獎金，明年更是首度舉辦企業日，由公司全額買單，額外還有每年旅遊補助、身體健康檢查、分潤獎金機制等，以留住餐飲人才，共同努力將集團品牌營收及獲利再創佳績。

餐飲需求整體業績回升有感，這一鍋餐飲集團品牌展店不停歇，發展跳脫火鍋、燒肉屬性的策略，於今年8月中開幕的第四品牌「九初」，主打平易近人的麵食館，開幕至今超過萬人品嚐，截止10月底，已為集團挹注近600萬的業績，看好明年的餐飲市場表現，今年12月將於台中開出第二間門市，明年開出10店。

而這一小鍋則積極尋找商場以外的位置，不排除店面複合式經營模式，預計開出7家門市，在新店開幕及強化服務下，人力需求更是刻不容緩，預計招募近百名同仁，祭出無經驗、新鮮人起薪34,000元起，提供完善的教育訓練，順暢的升遷管道。