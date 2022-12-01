快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

搶人才！這一鍋餐飲集團宣布本月調薪7% 明年還兩波調薪

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
這一鍋餐飲集團全品牌2023預計展店超過10家店，預計招募百名同仁。圖/這一鍋餐飲提供
這一鍋餐飲集團全品牌2023預計展店超過10家店，預計招募百名同仁。圖/這一鍋餐飲提供

餐飲業消費力回升有感，美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲集團宣布在12月1日起全體近千人逕調薪資，最高7%，而明年2月及7月年度調薪也照常執行，百業復興用人之際，這一鍋餐飲集團不僅祭出有感的三階段加薪政策留住人才，集團全品牌2023年也預計展店超過10家店，要招募百名以上同仁，無經驗、新鮮人起薪34,000元起。

這一鍋餐飲表示，近期業績逐步提升，有鑑於集團同仁共體時艱，在去年至今年中的疫情下配合營運方針調整，幫助品牌在疫情中堅強走過，有感同仁是公司最寶貴的資產，也是品牌營收成長的動能，不必等年後，12月1日起全體同仁，近千名的工作夥伴，逕調薪資最高7%，另有第二波明年2月視績效調薪及第三波明年7月逕調薪資，共三階段的加薪政策，就是要讓同仁感受努力付出必有收穫，並且春節前也會進行考核，預計發放1,800萬元的年終獎金，明年更是首度舉辦企業日，由公司全額買單，額外還有每年旅遊補助、身體健康檢查、分潤獎金機制等，以留住餐飲人才，共同努力將集團品牌營收及獲利再創佳績。

餐飲需求整體業績回升有感，這一鍋餐飲集團品牌展店不停歇，發展跳脫火鍋、燒肉屬性的策略，於今年8月中開幕的第四品牌「九初」，主打平易近人的麵食館，開幕至今超過萬人品嚐，截止10月底，已為集團挹注近600萬的業績，看好明年的餐飲市場表現，今年12月將於台中開出第二間門市，明年開出10店。

而這一小鍋則積極尋找商場以外的位置，不排除店面複合式經營模式，預計開出7家門市，在新店開幕及強化服務下，人力需求更是刻不容緩，預計招募近百名同仁，祭出無經驗、新鮮人起薪34,000元起，提供完善的教育訓練，順暢的升遷管道。

餐飲業 薪資 疫情

延伸閱讀

文組畢業生怨起薪太低 網推2類工作可衝高薪

前老闆邀回鍋原職位25k可調薪 男開70k遭洗臉「少幻想」

「搶人才」搶輸別人？ 香港獲居留權1條件恐成阻礙

工會呼籲加薪 中華電：持續理性溝通

相關新聞

裕日車元旦漲價 上調4.5%

裕隆集團旗下裕日車（裕隆日產）昨（30）日宣布，旗下多款國產、進口車將於明年元月正式漲價，漲幅上看4.5%。這是繼和泰車...

爭鮮證實凱雷收購26%股權！單日聲量飆破2千筆 饕客不買單「收購就拒吃」

昨（29）日傳出麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購爭鮮26%股份，對此，爭鮮也出面證實有和凱雷接觸，但針對合約內容，雙方仍在商議中，暫時不便對外公布細節，此消息一出，許多網友則不看好，表示「收購就拒吃」。

嘉義牡蠣死殼量增 專家建議放養密度每平方公尺小於7串

嘉義縣東石鄉網寮養殖一年的牡蠣，近期收成發現死殼率逾5成，蚵農盼政府能依天然災害辦法給予救助；縣府農業處接獲通報，並與農...

台聚碳酸酯 陸進行反傾銷調查

大陸商務部昨天公告，即日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯塑料（Polycarbonate，簡稱ＰＣ）進行反傾銷立案調查。台化...

跟進和泰 裕日3款車明年漲價

裕隆日產汽車昨天宣布，受原物料、運輸成本大幅增加與匯率影響等因素，導致造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，從明年元旦起，N...

能源論壇8日登場／王錫欽：減碳低碳再零碳

全球氣候變遷問題日益嚴峻，唯一解方就是淨零碳排。中鋼總經理王錫欽表示，面對碳定價、碳關稅、碳中和的三碳壓力下，中鋼過去一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。