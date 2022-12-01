爭鮮證實凱雷收購26%股權！單日聲量飆破2千筆 饕客不買單「收購就拒吃」
image source：flickr 玄 史生
文／陳盈蓉
昨（29）日傳出麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購爭鮮26%股份，對此，爭鮮也出面證實有和凱雷接觸，但針對合約內容，雙方仍在商議中，暫時不便對外公布細節，此消息一出，許多網友則不看好，表示「收購就拒吃」。
爭鮮傳被凱雷收購部分股權 單日聲量飆破2千筆
據中國媒體報導，從中國國家市場監督管理總局網站公佈的資訊顯示，近日凱雷集團公司收購爭鮮26%的股份，待交易完成後，凱雷與台灣爭鮮股東（陳氏家族）將共同經營，分別持有26%和74%的股份。
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「爭鮮迴轉壽司」事件（時間：2022/11/23 - 2022/11/29）近一週網路聲量，共有2,884筆，聲量高峰落在11月29日傳出麥當勞中國股東、私募基金凱雷想收購爭鮮26%股份，經媒體報導轉載至各大論壇後，引起眾網友熱議。
許多網友都不看好表示：「又一家要被搞爛了？」、「難怪越來越貴」、「買了就改吃壽司郎」、「買了就吃別間吧，反正最近也沒新菜色反而一直漲價呢」、「這收購，實在就不太敢吃了」、「中資就改吃別的啦！又不是沒得選」、「我以為爭鮮是從日本來的」、「中國收購爭鮮，以後不吃爭鮮了」。不過也有網友提出疑惑：「凱雷集團是美國的私募基金吧 怎麼一堆搞不清楚狀況的」，是中資還外資也引發討論。
爭鮮為台灣本土餐飲品牌 外界認此收購是想「壯大版圖」
爭鮮股份有限公司創辦人陳津秋，於1996年創立爭鮮迴轉壽司，主打「新鮮」、「平價」、「外帶」三項特色經營，是台灣最大的迴轉壽司品牌，其版圖由台灣向海外各地擴展門市，在中國、香港、新加坡、泰國燈有設點，目前陳津秋仍是集團最大股東，旗下則還有定食8、爭鮮gogo、MAGIC TOUCH、GO FRESH等品牌。
爭鮮第一家店是從台北永康街開始，在2006年跨出海外市場，目前在亞洲有近600家店，其中台灣仍是最大市場，而海外展店主要以爭鮮迴轉壽司為主。市場認為，凱雷看好爭鮮在台灣和其他亞洲市場的經營實力，而爭鮮在站穩台灣市場後，希望能放眼國際，此次有意首度引進外部股東，盼能進一步壯大版圖。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月23日至2022年11月29日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『爭鮮迴轉壽司』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1))作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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