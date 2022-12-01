房屋「賠售」廣告湧現、淡海爆了？專家曝玄機
利空不斷，房市近來明顯轉為賣方市場，網路降價物件快速增加，其中，淡水近來湧現主打「賠售」的售屋廣告，包括「輕軌賠售第一站」、「海外屋主忍痛賠售高樓層」、「專約賠售低於進價」等，大多位在淡海市新鎮，總價從億元豪宅到800多萬住宅都有。
對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，先前房市好時，網路上幾乎看不到「賠售」兩字，現在又開始大量出現，顯示屋主已感受到市房市氛圍改變，不過，現階段標榜賠售的物件，未必真的賠售，出手前仍了解實價行情。
近來淡水出現的賠售廣告，總價以頤海大院一戶以1.16億最高，售屋廣告訴求「賠售！出價可談高樓層景觀豪宅」，並從開價1.26億降1000萬到1.16億，降幅逾7%。
另外賠售物件還有國家新都大三房，以850萬元求售，一坪約17.6萬，宏盛水涗、江南大宅、合康嘉年華等。
陳傑鳴表示，目前淡水地區確實賣壓不小，以591來說，目前網上就有5700個求售廣告，主要集中在淡海新市鎮，不少大型社區目前都有上百戶住宅上網求售，競爭非常激烈。
他表示，目前市場才剛出現反轉跡象，屋主有降價意願，但大多不至於「賠售」，打出賠售，大多只是為了吸睛。
像有一戶主打賠售的住宅，約26.5坪，售價從1098萬，降到998萬，拆算單價每坪37.65萬。依照坪數資料對照實價發現，屋主可能是在2014年房市高點所購入，取得成本為908萬，目前售價998萬主打賠售，可能是加計裝潢費、相關稅費與仲介服務費的結果。
陳傑鳴表示，淡海新市鎮是大台北少數有捷運且房價僅2字頭的重劃區，在低單價、低總價的優勢下，吸引了不少口袋不深的小資族來此買房，不過，面臨景氣反轉，這一族群也特別容易出現財狀況必須出售。
另外，淡海新市鎮近年推案量大，常常餘屋尚未完售，大量新案又蓄勢待建，轉售賣壓也高掛在各售屋網站，屋主若取得成本不低，加上裝潢等費用，隨賣壓加重，未來確實可能認賠殺出，民眾現階段不用急著出手，可以多看多比較。
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