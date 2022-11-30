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國光生與韓國眼藥廠SCD合作 第4季可認列里程金逾1億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（30）日表示，該公司2021年與韓國第一大眼藥廠SCD簽約，合作生產黃斑部病變注射藥Eylea的生物相似藥。經過一年努力，國光生已成功完成製程開發，並通過日、加、美、韓等國的合作藥廠查廠，依約國光生將在今年第4季認列逾1億元的里程金。

國光生表示，公司協助SCD藥廠充填量產黃斑部病變的生物相似藥，SCD針對這項產品三期臨床試驗已完成，最快2023年第4季取得日本及韓國市場藥證。國光生完成第一階段製程確效後，共可收到1.5億至2億元里程金，今年第3季已先認列約3,000萬元，剩下逾1億元的里程金將在第4季認列完畢。

國光生表示，由於公司的自動化產線擁有先進無菌充填製程、及獨特的終端滅菌包裝設備，成為SCD進軍生物相似藥市場的生產夥伴，雙方已簽下每年至少80萬劑的保證收購量。但是SCD針對黃斑部病變的生物相似藥，除了進軍日本市場之外，美國及歐洲市場自2025年起也將陸續取得藥證，其中光是美國市場一年就有240萬劑的需求量。

國光生並表示，透過與SCD合作經驗，國光生也翻轉過去一條龍的服務模式，針對CDMO（委託開發與生產）訂單依不同產品需求，分階段提供，將製程從調劑、充填、包裝、序列化切分成不同的服務流程，可有效提升產線設備利用率，並降低單一產品因合作開發期程過長帶來的風險。

另外，國光生接受日本住友製藥（Sumitomo Pharm）委託共同開發、生產新型疫苗，預計明年將進入臨床試驗，在客製化服務上不斷精進。國光生目前也針對類風濕性關節炎止痛藥、及細胞培養的流感疫苗原液，正在爭取海外CDMO訂單。

國光生表示，在疫苗本業部分，必須隨時因應新流感等新疫情做準備；而在CDMO部分，隨著國際代工訂單需求不斷成長，勢必在生產排程、製程優化上做出調整，讓效率最大化，以迎接未來國際化市場的挑戰。

國光生 流感疫苗

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