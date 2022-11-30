長榮經營權之爭再起？立榮航空須召開股臨會改選董事

長榮集團兄弟爭搶經營權大戲原本以為已近尾聲，然而今天出現詭譎情況，立榮航空大股東雲杉公司將持股轉讓給星宇投資及星威投資，這三家公司雖然都同屬於張國煒個人掌控的控股公司，然而因為董事的股權變零後自然解任，再加上監察人有一席也請辭，立榮航空恐必須召開股東臨時會，補選一席監察人及3席董事。

立榮航空今天有一條公告，原本看起來只是簡單的股權轉移，然而立榮董事長雲杉公司持有立榮的的持股變零股後，董事席次將自然解任；今天還不只投資公司股權間的移轉，跟張國煒有關的立榮航空監察人黃蓓蓓目前也是星宇的法務長，今天也請辭監察人。董事席次異動已達三分之一再加上監察人辭任，所以立榮航空將必須召開股東臨時會再次選舉董事及監察人。

張國煒是立榮航空個人最大股東，在兄弟鬩牆過程中，在姊夫及哥哥支持下出任立榮航空董事長，隨著9月張家弟弟派結盟生變不玩後，張國煒辭任立榮航空董事長，立榮航空的高層也跟著出現同進退效應，立榮航空總經理周寶裕跟隨張國煒一起請辭總經理後，也間接宣布張國煒勢力全面退出長榮集團，今天的股權移轉目前市場也都霧裡看花，還推不出來到底在演哪一齣。