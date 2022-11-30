中工明年起啟動四大利潤中心 在手工程996億元

中華工程近年積極跨入都更、商辦領域，中工今（30）日表示，將於明年正式啟動公共工程、民間工程、房地產事業、海外事業四大利潤中心，立基於本業優勢，將利潤價值再擴大。

中華工程董事長周志明表示，未來針對公共工程部分，將持續爭取各項公共工程案，同時提升核心競爭力工項之承攬能力；民間工程部分，除了中華工程自行開發案外，將透過品質、成本、進度之控管以及建築口碑之提升，積極承攬外部民間建築等工程。

房地產事業部分，將強化業務開發、行銷等能力，並在產品設計上注入綠色永續、智慧建築、防疫等內涵，以提升產品競爭力；至於海外事業部分，則整合既有資源，持續經營越南、緬甸市場。

中工本業營造方面，目前在手工程案共27件，承攬合約總價為996億元，截至今年10月已完成約360億元，尚有約636億元執行中。今年新承攬金額為74.62億元，共四件，包括森霸二期行政區一般性建築物統包工程、臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1D1（東半街廓）土地開發案新建工程（中工、華熊、久年聯合承攬）、曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程及新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建第一標工程。

為善盡企業社會責任，中工持續耕耘都市更新業務。其中中工耘翠近期釋出建商保留戶，產品為約40坪之高坪效三大房，超低公設比29％廣受市場好評，每戶含車位4,500萬起，目前僅剩最後8戶即將完銷。

中工碧硯閣則已完成鋼構，預計於2024年第四季完工；而以「蟲鳴鳥叫之森林花園」命名之民生社區都更案第四期「鳴森苑」，基地面積超過3,000坪，是台北市非常少見的大基地，即將於2023年隆重推出。

另，位於新北市土城工業區內最大量體之地標級國際園區「中工雲宇宙」，亦將於2023年展開銷售及招商。

工程方面，中工也履獲肯定，阿姆坪防淤隧道工程獲經濟部公共工程土建工程類優質獎，台北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程則獲台北市政府公共工程卓越獎；在設計方面，新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程獲選優良智慧建築獎；在住宅方面，中工耘翠新建工程接連榮獲國家卓越建設獎之最佳都市更新類特別獎及國家建築金質獎施工品質類金質獎與全國首獎。

展望未來，中工將持續致力發展智慧建築、聚焦都市更新業務，為居住者、使用者打造高效、便利、安全、舒適的生活環境；推廣住宅高樓層種樹，努力實踐綠色永續，以「好宅」品牌精神，創造人本居住與優質的生活環境。