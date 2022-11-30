京站任顧問服務的竹北商場「享平方」12月3日試營運

百貨公司成為商場顧問案例再添一例！由京站購物中心擔任顧問和品牌招商的首家商場竹北「享平方」，預計於12月3日試營運，並攜手龍祥電影開出新竹縣首家影城「百老匯」，首年營收挑戰6億元；據了解，是由新竹縣政府媒合京站，擔任享平方商場顧問，也為京站運用招商的核心優勢，拓展出全新業務。

「享平方」為竹北市自強七街立體停車場BOT案，由開發商「龍享廣場」拿下經營，面積約1.2萬坪，商場一至二樓，電影院為三到五樓，京站（2942）則負責該商場規劃和品牌招商，並負責委管商場。

除了京站之外，誠品（2926）與勤美合作的「勤美誠品綠園道」，誠品即採取委管模式經營；2019年誠品前往日本開出日本橋店，同樣採取委管模式，與擁有物業的業主合作，依照該店營收比例，按月計算顧問費。委管目的是因資本投入低，雖營收增加速度不快，但對毛利有保障，亦能增加品牌力。

京站總經理柯愫吟今（30）日表示，京站核心優勢在於招商，希望打破傳統單純展店模式，以顧問模式協助其他商場投入經營，中南部也不排除有其他商場合作機會。

享平方全權委託京站購物中心做規劃，業主沒干涉細節，給予充分發揮的自由，未來京站將協助享平方營運管理，建立經營團隊。雖然今年初竹北首家百貨-遠百（2903）竹北開出，與享平方僅距離500公尺，享平方將定位為「城市的小角落」，主力客群鎖定附近的竹科新貴25至45歲。

商場共有30家品牌，有一半以上為餐廳美食，其中，12家餐飲品牌為新竹縣百貨獨家，包括饗賓餐旅集團旗下的真珠、雄獅集團成立主打地中海輕食品牌「gonna」 、新竹在地客家菜「柚子花花」等，以成為「科技人時尚聚會餐桌」為訴求。

龍享廣場公司董事長魏博元今被問到，未來是否會再開出第二家商場，他說，將觀察享平方的狀況。不過，享平方因是BOT案，商場有54％比例為停車場，最大優勢就是有600個停車位，具有停車便利優勢。