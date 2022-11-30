甲山林祝文宇買亞衛集團9個頻道 NCC竟然依法不查

甲山林董事長祝文宇先前高調表示買下亞洲衛星電視集團85%股權，取得包含寰宇新聞台在內的9個頻道，並提出申請亞衛董監變更。國家通訊傳播委員會(NCC)今天表示續行審議，要求業者正式、書面回覆相關議題。

祝文宇在今年4月以禾豐傳媒名義，向華衛集團董事長王志隆收購華衛旗下亞衛的85%股權，王志隆保有亞衛15%股權，亞衛今年5月向NCC提出董監事變更。NCC今天繼續審查亞衛董監變更案，新任的5董1監，買賣雙方委任律師都出席。

國內多起電視頻道交易案中，涉及新聞台的部分都被NCC加強放大審查，並提出對新聞內容、董監事結構等多種行政指導意見。但NCC發言人、副主委翁柏宗表示，依照衛星廣播電視法，NCC「依法不用審查」股權交易。

NCC強調，會在董監變更案中要求業者詳細說明對未來頻道規劃、董事是否干預新聞台營運、新聞台自製比率等。外界傳出祝文宇是為東森電視代持亞衛集團股權，實際營運者是東森電視董事長張高祥。而根據祝文宇提出的五董一監名單中，五位董事分別為范瑞穎、黃東烈、祝藝、陳建甫、林輝煌，監察人沈承豐，以及總經理周欣怡，而范瑞穎「剛好」也曾擔任東森電視董事長、現任東森電視董事，更被聯想為「東森電視派」，但NCC並未要求業者明確訂定「互不相關」的規定。

目前亞洲衛視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、寶寶世界、Medici-Arts梅迪奇9個頻道，在中華電信MOD及有線電視上架。