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SOGO天母店周慶首日業績破2億元 口罩解封彩妝業績狂飆

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
SOGO天母店2022年週年慶首日開店前排隊入店人潮。圖/SOGO提供
SOGO天母店2022年週年慶首日開店前排隊入店人潮。圖/SOGO提供

SOGO天母店周慶業績傳捷報，首日業績破2億元。SOGO天母店表示，受惠12月1日戶外口罩解封，帶動彩妝業績狂飆120%成長，另外，低溫來襲，帶動保暖寢具床墊成長1成，而抗通膨民生用品也是主婦週慶採購重點，包括食用油、醬油等箱購賣破千瓶，天母店也已緊急補貨。

SOGO天母周慶首日，業績開門紅。受惠口罩戶外解封及低溫特報兩大利多，彩妝保養、保暖服飾、寢具、家電等業種首日業績看俏﹐較去年均有2位數成長。周慶業績必發業種—名店超市﹐因周慶強勁回饋力道﹐業績紛紛創下新高。其中，國際精品因全台最低的5000/500回饋門檻，許多「懂買」的消費者特別趁天母周慶入手精品，首日國際精品仍是吸引專屬主顧客特地前來的主力。

因氣溫驟降10度，保暖概念商品床寢、被類、除濕機等，買氣大增。其中床具業績對比去年同期成長一成。歐系家電仍是天母地區域顧客的首選，首日一開店依然是顧客排隊結帳搶購的情形，民眾把握機會購買洗碗機，業績成長5%以上；另外家電祭出北區最優17%回饋力抗通膨，也吸引顧客跨縣市下單選購日系/韓系影音家電。

通膨未解，消費者也趁周慶優惠﹐將醬油、食用油品等民生物資囤貨入庫 。今年周慶，食用油販售近千瓶、黑豆桑醬油破百箱。City’Super首日業績創歷年新高成長6%，橄橄欖油、麝香葡萄、日清油、日本蜜柑、Royce洋芋片熱賣，為滿足消費者需求又緊急追加調貨；疫情後期民眾對於食健康意識越漸重視，乾燕窩、優格、蜂蜜等健康養生食品成長超過20%。

家電 保暖 通膨

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