2022台灣最美飯店出爐！承億集團風光四連霸成最大贏家，旗下全新開幕的高雄承億酒店，狠甩對手高票當選全台最美都會飯店冠軍，承億文旅潭日月、桃城茶樣子，也獲封全台最美客房、最美設計旅宿雙冠軍。

由易遊網主辦的「台灣最美飯店」，邁入第五屆，年年都受到民眾熱烈回響，並有超過百間飯店角逐最美頭銜，由超過30萬投票數以及15位達人加權評分，得票結果出爐。

承億集團今年最新力作「承億酒店TAI Urban Resort」，以自高空透明無邊際泳池賞覽高雄亞洲新灣區絕美的海天一色夕陽風景，與經典雙人房房型，勇奪「最美都會飯店冠軍」、「最美房間」殊榮。

承億集團旗下「桃城茶樣子」與「潭日月」，也以高於競爭對手數倍的投票數，分獲「最美設計旅宿冠軍」及「最美客房冠軍」，可謂今年最大贏家，並完成蟬聯最美飯店冠軍四連霸紀錄。

承億集團今年四大亮點，分別為：全新飯店品牌「承億酒店承億酒店TAI Urban Resort」」獲雙項冠軍。

承億酒店自今年9月試營運起，即成為網路討論度最高的飯店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題定位，與萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢佔據社群媒體版面，成為高雄最熱門的打卡點。

置身池畔，亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景將身心靈全然放鬆。

承億酒店氣勢十足的閱讀廣場與藝術走廊，打造獨樹一格的城市風景，加上酒店內豐富的藝術收藏與裝置藝術，還有系列策展與體驗活動，皆使得承億酒店以獨特姿態，獲網友票選為「2022全台最美都會飯店冠軍」。

另外，承億酒店以可自落地窗飽覽山海河港與高雄知名地標八五大樓的「經典雙人房」，再拿下「2022最美客房」。

由承億集團自地自建的「承億文旅桃城茶樣子」，是亞洲唯一以阿里山高山茶為主題的體驗式設計旅店，建築外觀宛如白色積木堆疊而成，靈感來自台灣茶葉早期出口的茶箱堆疊意象，展現獨特的美學思維。

飯店內設計感十足的大廳，如同走入台灣老茶行，客房內更放有每天熬煮的茶湯讓旅客以茶入浴來泡澡，眾多以茶為主題的巧思，讓承億文旅桃城茶樣子不僅自開幕以來長年維持高住房率，更自2019年獲選為「台灣最美飯店冠軍」，至今完成四連霸紀錄。

去年才開幕的承億文旅潭日月，改造自日月潭名勝文武廟的香客大樓，由承億集團以「文武兼俱的東方美學文化」為主題，將日月潭意象呈現給旅者，飯店內又以獨享無死角日月潭夢幻美景的「方山水獨賣客房」為最大熱門。

承億文旅潭日月以東方書院美學結合文創設計的風格，屢獲住客高分好評，透過開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，以供旅人大口吸納山林水潭靈氣，需提早至少3個月以上預訂的「方山水獨賣客房」，自2021年獲選為最美客房以來，再次蟬聯「2022全台最美客房冠軍」。

以空間設計美學為強力基石的承億集團，擅長以文化美學融入在地旅遊，並透過空間設計及創意細節作為轉譯，將藝術落地深入生活，每次新作皆以獨特文化底蘊觀點，為旅客帶來意想不到的住宿體驗。

承億集團董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嘗試新生活風格；換言之，有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店，將成為旅行目的地。