天鈺攜手國臺圖 投注閱讀推廣計畫

IC設計廠天鈺（4961）與國立臺灣圖書館於今（30）日宣布合作，由天鈺基金會執行長潘郁芬與國臺圖館長曹翠英，於國臺圖親子資料中心共同舉行「讓世界更美好－永續發展策略」記者會，對外發布閱讀推廣計畫。

上述計畫公開向出版社徵集適合0歲至12歲嬰幼兒，與學齡兒童閱讀、體驗學習的永續發展圖書資料，並邀請永續發展等相關領域專家學者組成評選小組，選出優質好書後，將由國臺圖串聯國內幼兒園、小學及公共圖書館，以入選圖書辦理各類閱讀推廣活動，希望讓更多人從中學習。

曹翠英表示，「讓世界更美好－永續發展策略暨閱讀推廣計畫」是國內第一個由圖書館主辦、基金會贊助的公益性永續發展教育圖書資料評選暨閱讀推廣計畫，歡迎出版社及作者自即日起至12月23日，選送適合0歲至5歲學齡前嬰幼兒，與6歲至12歲學齡兒童閱讀體驗學習的永續發展圖書資料參加評選。國臺圖已邀請具有永續發展、教育、特殊教育、健康醫療、兒童發展、閱讀推廣、文學藝術、社會經濟創新等相關專業知識經驗的學者專家組成評選小組，屆時將選出融合「環境保護」、「社會共融」、「經濟成長」等三大面向，有助於推廣及實踐多樣性、反歧視、共融等達成永續發展核心價值的圖書資料，為各單位推廣0至12歲嬰幼兒及兒童學習永續發展的重要素材。

國臺圖並於今天公布由新銳繪本作家吳欣芷為「讓世界更美好」計畫設計的主視覺及專屬標誌。等明年3月永續發展教育圖書資料評選結果出爐後，國臺圖將於各地設置6個永續發展閱讀角示範點，舉辦永續發展圖書資料聯展及閱讀推廣活動；並製作台灣手語電子繪本、雙視書及繪本口述有聲書等特殊資料，提供給視障、聽障、學習障礙及閱讀感知著作有困難的讀者使用。

同時，上述計畫也會串聯國內幼兒園、小學及公共圖書館，以入選圖書辦理圖書展覽及分享會，邀請專家學者運用入選圖書於各地辦理教案製作設計工作坊，帶領幼兒園、小學教師、閱讀推廣館員及志工學習設計製作教案。