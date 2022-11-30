華航空中旅人純淨蔬食 米其林綠星餐點首登機

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，中華航空（2610）為提供更多元及優質的機上餐飲服務，特別與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，12月1日起全新上線，台灣地區出發的旅客可於航程前透過網路預訂，就能品嚐到經典蔬食美饌。

堅持在地嚴選食材 陽明春天餐廳連續兩年榮獲米其林綠星

陽明春天餐廳推廣蔬食餐飲行之有年，秉持著支持在地與嚴選食材的精神，食材透過精心設計的烹飪方式，減少環境汙染及食材浪費，以達到低碳純淨蔬食的永續環保作為。陽明春天餐廳於 2021、2022 年連續兩年榮獲米其林綠星殊榮，而全世界榮獲米其林綠星的餐廳僅412家，陽明（2609）春天餐廳不斷創新永續飲食菜單，這次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，且精心設計為機上獨家料理，寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選十多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。

豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙四種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。有別於以往的東方素食餐點，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理，豪華商務艙／商務艙、豪華經濟艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食(VOML)預訂；經濟艙旅客則透過特別餐中式素食(VOML)預訂。