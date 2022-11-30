KPMG舉辦焦點小聚 佈局智慧供應鏈、掌握電動車商機

由KPMG安侯建業聯合會計師事務所及桃園青年會共同舉辦的「2022 KPMG 焦點小聚：佈局智慧供應鏈，掌握電動車商機」於今(30)日舉行，集結業界領袖與產業專家，探討在汽車價值鏈的重大變革中，台灣企業如何把握產業轉型浪潮所帶來的智慧化商機，接軌國際。

桃園為國內汽車製造產業重鎮，包含物料元件生產、組裝、及製造，高達三成市場規模的相關業者皆坐落於桃園，其汽車及相關零件製造業生產總額超過2,000億元。本次活動邀請桃園市經濟發展局局長郭裕信擔任致詞貴賓，郭裕信表示近年許多桃園大廠已打入電動車國際供應鏈，例如和碩（4938）供應特斯拉中控台、廣達（2382）掌握電子控制單元(EU)、飛宏（2457）提供殼牌、博世組裝充電樁模組、台達電（2308）供應全球前10大車廠電力動力系統關鍵零組件等，可見桃園整體產業實力堅強，猶如「台灣的底特律」。KPMG安侯建業審計部營運長周寶蓮則說明，桃園以汽車產業為重鎮，同時擁有ICT產業供應鏈優勢，產業聚落發揮優勢，從車用鋰電池、充電系統到整車系統全面提升研發技術，帶領台灣汽車產業邁向國際智慧移動市場，是值得各地區學習借鏡之處。

日前《KPMG 2022半導體產業大調查》中指出，今年不僅是車用半導體產業的轉型變革之年，2040年車用晶片銷售額更有望達到2,500億美元之規模。KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯建議車用半導體業者必須充分了解新的汽車應用技術對於未來需求的影響，汽車製造商可以採用更簡化與標準化的設計，未來汽車將變成移動式電腦，消費者不再僅是注重汽車馬力，而是電腦的處理速度。科技的創新，將持續顛覆汽車產業生態，未來的MaaS（Mobility as a Service，交通行動服務）趨勢將不斷地超出人們對「移動」的想像，因此，如何掌握關鍵數據，從中找到新商業模式，成為汽車製造商的成功秘訣。

當燃油車轉為電動車成為未來不可逆的趨勢，C.A.S.E.（互聯Connected聯網、Autonomous自駕、Sharing共享、Electric電動）為近幾年汽車產業變革的關鍵詞。MIC資策會資深產業分析師兼專案經理李亦晴表示，2012年特斯拉將純電動車打入汽車市場，後續傳統車廠、新興車廠陸續響應，揭示了全球主要車廠競相發展汽車電動化的事實。因應全球淨零目標，並將核心瞄向2030年全面生產電動化或至遲2040年禁售燃油車，全面「棄油轉電」已然成為產業態勢。

受惠於電動車產業之發展，電池材料的需求日漸提高，康普材料科技股份有限公司（4739）總經理何柏樟表示，當電池需求量提升，生產電池的金屬原料：鋰、鎳、錳、鈷，將因為需求量大幅增加而抬高價格，使電動車成本上升。因此，原料的生產成為電池供應量是否充足的一大挑戰。何柏樟進一步說明，退役電池含大量有價金屬，康普正積極佈局電池回收商機，不僅能協助客戶符合歐盟法規需求，進而達到綠色經濟循環、符合當今全球趨勢，創造雙贏局面。

KPMG安侯建業執業會計師王美齡則指出，當企業永續發展已成為全球共同目標，投資人對永續議題的關注、法令的編製要求、品牌商強化供應鏈的永續發展、綠色金融的帶動等，都間接或直接驅動企業的永續發展。儘管IFRS準則未明文要求企業於財報中揭露氣候變遷之相關風險，惟若該等事項對財報造成重大影響，企業仍需作適當之考量。王美齡也在本次活動中以永續發展下常見的10個問題為起始點，協助電動車企業評估氣候變遷對該產業財報的可能影響。

KPMG安侯建業稅務投資部副總經理張維欣提醒，隨著近年全球反避稅趨勢影響，國際上對於防範稅基侵蝕及與利潤移轉的措施日趨完善，電動車產業應要著重於如何以合理且合法之方式有效管理租稅。除了資訊透明外，各國也紛紛開始要求第三地公司所在的各地（諸如開曼、英屬維京群島等）須符合經濟實質的規範，同時亦有台灣CFC及全球最低稅負制之推行，因此企業應全面性地評估及安排海外投資與利潤配置，就投資架構及供應鏈利潤配置（執行之功能與承擔之風險）進行妥善之利潤配置規劃，尋求相對有利之方案，以在合理之情形下達成集團稅負成本最小化之目標。

面對新現實主義時代下的外在局勢各項變化，企業的財務單位必須跳脫傳統思維，朝「非典型財會人員」轉型。KPMG安侯建業顧問部執行副總經理陳其愷表示，財務長應致力將財會專業職能由「報導型」轉為「預判型」的事業夥伴角色，而要能夠預判、測算與預見未來，最主要的是洞察（insight）與分析（analytics）能力的培養，這方面的能力提升更應結合企業數位轉型的進程，在數位工具與人員能力方面注入更多的投資。

企業經營內外風險無所不在，能掌握相對可控的因子與降低相對不可控因子對企業帶來的風險威脅，將有助於企業財務單位價值與韌性的提升；陳其愷以跨國企業舉例，就所屬各營運據點所形成的上下游內部交易供應鏈模式而言，在新的國際稅賦法規可能持續修訂趨嚴、預期未來難以避免的跨國交易碳税費、產業鏈內上下游廠商產品碳足跡揭露的必要性，以及原本就存在的客戶訂單毛利壓縮、上游供應商漲價壓力的多重夾擊之下，這些都與業務接單的產品訂價策略息息相關，成為新世代企業應積極面對的課題。