台灣高鐵元旦疏運加開114班次列車 12/2凌晨起開放購票

台灣高鐵公司（2633）2023年元旦疏運期間，將於2022年12月30日至2023年1月3日加開114班次列車（南下57班、北上57班），五天總計提供836班次列車的旅運服務。旅客可自12月2日（五）凌晨零時起，透過台灣高鐵「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票。歡迎旅客趁著假期安排一趟精緻旅行，迎向嶄新的一年。

依據政府最新防疫指引，自12月1日（四）起，雖取消室外場所/空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；高鐵公司特別提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。

台灣高鐵公司提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。同時，疏運期間適用「大學生優惠」、「早鳥優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠內容。

台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括：高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等，可滿足每個人的需求，更是您輕鬆安排闔家出遊的最佳選擇。歡迎您現在就上網搜尋「高鐵假期」，趁著歲末年終之際，與家人、好友一起「搭高鐵．遊台灣」，享受溫馨美好的高鐵旅程。