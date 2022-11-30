快訊

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

台灣高鐵元旦疏運加開114班次列車 12/2凌晨起開放購票

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
台灣高鐵公司2023年元旦疏運期間，將於2022/12/30至2023/1/3加開114班次列車（南下57班、北上57班），五天總計提供836班次列車的旅運服務。記者楊文琪/攝影
台灣高鐵公司2023年元旦疏運期間，將於2022/12/30至2023/1/3加開114班次列車（南下57班、北上57班），五天總計提供836班次列車的旅運服務。記者楊文琪/攝影

台灣高鐵公司（2633）2023年元旦疏運期間，將於2022年12月30日至2023年1月3日加開114班次列車（南下57班、北上57班），五天總計提供836班次列車的旅運服務。旅客可自12月2日（五）凌晨零時起，透過台灣高鐵「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票。歡迎旅客趁著假期安排一趟精緻旅行，迎向嶄新的一年。

依據政府最新防疫指引，自12月1日（四）起，雖取消室外場所/空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；高鐵公司特別提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。

台灣高鐵公司提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。同時，疏運期間適用「大學生優惠」、「早鳥優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠內容。

台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括：高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等，可滿足每個人的需求，更是您輕鬆安排闔家出遊的最佳選擇。歡迎您現在就上網搜尋「高鐵假期」，趁著歲末年終之際，與家人、好友一起「搭高鐵．遊台灣」，享受溫馨美好的高鐵旅程。

口罩

延伸閱讀

明起戶外口罩解禁！新北歡樂耶誕城湧現人潮 消防聯合防災演練

高鐵元旦疏運加開114班列車 12月2日開放訂票

嘉市府校園宣布口罩鬆綁 這些情況可不戴

跟進解禁！校園口罩令出爐 戶外不用戴、室內做「這些事」也免戴

相關新聞

撐不住了！裕日車宣布調漲NISSAN車款售價

裕隆日產汽車因受原物料、運輸成本大幅增加與匯率影響等因素，導致造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，故自2023年1月1日起...

海鮮品項逾2千種、好市多家樂福都供貨！「水產王」如何打通2千家客戶、拼出50億年營收？

疫情期間，台灣水產業者因為餐廳歇業，業績腰斬，為何元家企業的營收只衰退兩成？甚至十多年來，穩坐冷凍水產的龍頭寶座？

從當沖炒股負債7億到年營收破十億 70歲迪化街老董體悟「投資善良永不吃虧」

很難想像，現年70歲的力誠實業董事長蘇慶福，曾經負債數億、身陷困窘。順利度過危機的他，如何打造出幸福企業、行善不落人後的精采人生？

MOOVO在彰化服務百萬人次 深耕外送電輔車租賃市場

台灣新創、跨國微交通團隊MOOVO運點科技在彰化營運滿一週年，今日宣布使用人數突破130萬人次，彰化最大租借站尖峰時刻可...

華航搶攻機上餐 米其林綠星餐點首登機

華航（2610）疫後首次機上餐發表會，「華航空中旅人純淨蔬食米其林綠星餐點」首登機，這也是華航第一次跟米其林綠星餐點陽明...

Gogoro 宣布與菲律賓最大電信網路子公司合作 共同推動潔淨能源

Gogoro今 (30) 日宣布與菲律賓最大電信網路公司 Globe Telecom 旗下的 917Ventures 企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。