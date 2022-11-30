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「福龍紀念園」獲台中市政府私立殯葬設施評鑑優等

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
福龍紀念園接待會館融和自然、節能減碳的設計，獲得台灣綠建築標章。福龍紀念園提供
福龍紀念園接待會館融和自然、節能減碳的設計，獲得台灣綠建築標章。福龍紀念園提供

位於台中大肚山麓、精密機械科技創新園區旁的「福龍紀念園」，今年以接近滿分的優異成績，在台中市政府民政局111年度私立殯葬設施及殯葬服務評鑑中榮獲優等，並於今(30)日由市政府頒獎表揚。

台中市政府私立殯葬設施及殯葬服務業評鑑委員，在環境清潔與服務細緻度上，給予福龍紀念園高度肯定。民政局也說，福龍紀念園首度參與評鑑，就能獲頒優等獎章，代表業者的用心經營，實至名歸。

台灣福龍興業董事長林雪華則說，雖然接近滿分，仍有一分之差，表示還有努力的空間。

位於台中精密科技園區旁、占地14公頃的福龍紀念園，結合了日式及歐式花園特色規劃，還有一座白色荷蓮接待會館，以及一條黃花風鈴木、金露花綿延的金色長河，景色優美，甚至成為知名打卡景點。

林雪華指出，福龍紀念園自2004年即已著手規劃，耗時10餘年、與時俱進打造而成，在軟硬體的規劃上，兼顧了多元和創新。

園區聘請日本「梓設計」建築師事務所，和國內知名的許育嘉聯合建築師事務所聯手打造。梓設計曾參與日本多項重大建設，包括日本新國立競技場、東京羽田國際機場、2020東京奧運主場館等。

福龍紀念園接待會館的白色荷蓮設計，展現出淤泥而不染的高潔品格，採用高科技材料，以二氧化鈦光觸媒塗覆的高強度玻璃纖維織布，做出線條柔和的花瓣。

尤其，花瓣具有自潔功能，一如荷花出塵不染。建物運用自然採光，減低耗能；融和自然、節能減碳的設計，獲得台灣綠建築標章。

福龍紀念園副總經理石一志表示，福龍紀念園區在整體規劃上，以「友善環境」為優先考量，無論是水土保持設施、汙染防治、環境監測及選材上，都秉持這樣的原則。

而園區坐落於台中大肚山脈台地，擁有眺望市景的極佳視野。地形也經多位地理師勘鑑，為背靠玄武、前照朱雀、左龍右虎雙抱的「丹鳳朝陽」寶地，是對後代財官雙蔭的祝福。

園區內處處充滿巧思和寓意，包括象徵長壽的茄冬重陽木、相思樹，結果纍纍祈祝兒孫滿堂的烏木臼樹、芳香常綠的樟樹等。

此外，連接園區兩端，由遍布人行步道的黃花風鈴木、黃金葉金露花串起的中軸線，宛如金色長河，取黃金源源不絕、代代昌盛的吉利意涵。

林雪華說，歐美國家的墓園，如夏威夷軍人公墓、布拉格高堡墓園等，都是國際級的觀光景點。她希望福龍紀念園能重新定義民眾對於墓園的想像，讓這座生命的休息站，能成為雋永溫柔的紀念地。

福龍紀念園白色荷蓮接待會館，在夜間燈光計畫照射下相當醒目。福龍紀念園提供
福龍紀念園白色荷蓮接待會館，在夜間燈光計畫照射下相當醒目。福龍紀念園提供
福龍紀念園結合日式及歐式花園特色規劃，還有一座白色荷蓮接待會館。福龍紀念園提供
福龍紀念園結合日式及歐式花園特色規劃，還有一座白色荷蓮接待會館。福龍紀念園提供
福龍紀念園獲台中市政府私立殯葬設施評鑑優等，圖中為董事長林雪華。記者宋健生/攝影
福龍紀念園獲台中市政府私立殯葬設施評鑑優等，圖中為董事長林雪華。記者宋健生/攝影

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