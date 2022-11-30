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撐不住了！裕日車宣布調漲NISSAN車款售價

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆日產汽車自2023年1月1日起，將正式調整國產車KICKS、ALL NEWSENTRA與進口車ALTIMA 2023年式建議售價。圖為NISSAN KICKS。記者黃淑惠攝／報系資料照
裕隆日產汽車自2023年1月1日起，將正式調整國產車KICKS、ALL NEWSENTRA與進口車ALTIMA 2023年式建議售價。圖為NISSAN KICKS。記者黃淑惠攝／報系資料照

裕隆日產汽車因受原物料、運輸成本大幅增加與匯率影響等因素，導致造車成本提高，面臨價格調漲的壓力，故自2023年1月1日起，NISSAN將正式調整國產車KICKS、ALL NEWSENTRA與進口車ALTIMA 2023年式建議售價。

裕日車表示，自2021年COVID-19疫情爆發以來，NISSAN受到國際原物料上漲、運輸成本增加及匯率影響等因素，整體造車成本提高，為體恤消費者購車需求，NISSAN長期以來皆自行吸收上漲成本壓力。

但裕日車表示，為持續提供優質產品及服務，將自2023年1月1日起正式調整KICKS、ALL NEW SENTRA與ALTIMA 2023年式三款車型建議售價，國產車KICKS與ALL NEW SENTRA漲幅1.5萬元，進口車ALTIMA 2023年式漲幅6萬元。

但裕日車表示，為回饋市場長期支持並追求顧客滿意，讓所有愛護NISSAN的消費者於歲末年終仍能輕鬆入主NISSAN優質車款，自2022年12月1日起至12月30日止，好評延長「NISSAN睛彩無限」全車系購車優惠。

裕日車指出，凡於活動期間下訂NISSAN進口、國產全車系並完成領牌程序者，即可享有「NISSAN睛彩無限」購車優惠，包含日本原裝面板SHARP 60吋液晶顯示器乙台、高額分期零利率及燃油車款舊換新5萬元優先領等超值豪禮，讓所有NISSAN準車主能夠「開好車，過好年」。

國產車 裕日車 進口車

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