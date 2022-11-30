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MOOVO在彰化服務百萬人次 深耕外送電輔車租賃市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣新創、跨國微交通團隊MOOVO運點科技在彰化營運滿一週年，今日宣布使用人數突破130萬人次，彰化最大租借站尖峰時刻可滿足500輛車同時借還，改善備用車無法租借、無樁可還車的困境，成為彰化在地交通的新選擇。

MOOVO利用台灣經驗，將車輛管理智慧平台推往歐美，開始打入「最後一哩」外送商機，深耕外送電輔車租賃市場。透過提供企業客戶訂閱制方案，協助企業客戶有效管理外送電動輔助自行車車隊，大幅提升營運效率，獲得如 Domino’s (達美樂)、麥當勞、Amazon（亞馬遜）等企業客戶青睞，目前已經成為歐洲最大的外送電輔車租賃平台。

MOOVO團隊去年接手彰化縣公共自行車，成為全國首創電動輔助自行車的公共自行車系統。MOOVO指出，在系統設計上，讓每台車輛有獨立的「智慧大腦」，透過電子圍籬場域與輕型自行車架管理，跳出車樁數量限制，並搭配營運人員進行場站引導維護市容，提升租借站的土地坪效最高達5倍之多。

針對彰化縣當地需求，MOOVO營運團隊在地客製化營運，為滿足平日早上大批民眾下火車後立即需要租借公共自行車的需求，前一晚在彰化火車站前廣場準備好400至500輛公共自行車，供隔天一早上班上課的民眾租借。下課時更透過指引與電子圍籬快速還車，不再擔心等待車柱而趕不上火車，得到民眾普遍的肯定。

自行車 麥當勞

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