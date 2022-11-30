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華航搶攻機上餐 米其林綠星餐點首登機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
空中商用品供應營銷處處長曹志芬宣布，「華航空中旅人純淨蔬食米其林綠星餐點」首登機。黃淑惠提供
空中商用品供應營銷處處長曹志芬宣布，「華航空中旅人純淨蔬食米其林綠星餐點」首登機。黃淑惠提供

華航（2610）疫後首次機上餐發表會，「華航空中旅人純淨蔬食米其林綠星餐點」首登機，這也是華航第一次跟米其林綠星餐點陽明春天合作，明天開始開放預選，後疫情時代華航搶攻機上餐精緻餐，再加上新機配備升級，蒸烤箱功能能讓餐點更貼近現場現做。

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，華航為提供更多元及優質的機上餐飲服務，特別與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，12月1日起全新上線，台灣地區出發的旅客可於航程前透過網路預訂，就能品嚐到經典蔬食美饌。

空中商用品供應營銷處處長曹志芬表示，陽明春天餐廳在地嚴選食材，連續兩年榮獲米其林綠星，採用當地、當令的食材，支持在地小農發展，也要考量高空味蕾、復熱及供餐流程等，讓旅客在高空中享受米其林的純淨蔬食，持續推動低碳純淨蔬食的永續環保目標。

曹志芬指出，陽明春天餐廳推廣蔬食餐飲行之有年，秉持著支持在地與嚴選食材的精神，食材透過精心設計的烹飪方式，減少環境汙染及食材浪費，陽明春天餐廳於 2021、2022 年連續兩年榮獲米其林綠星殊榮，也不斷創新永續飲食菜單，本次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，且精心設計為機上獨家料理，寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選十多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。

豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙四種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。有別於以往的東方素食餐點，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理，豪華商務艙／商務艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食(VOML)預訂；經濟艙旅客則透過特別餐中式素食(VOML)預訂。

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，中華航空為提供更多元及優質的機上餐飲服務。黃淑惠攝
全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，中華航空為提供更多元及優質的機上餐飲服務。黃淑惠攝
搶攻疫後旅遊復甦商機，華航特別與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點， 12 月 1 日起全新上線。黃淑惠攝
搶攻疫後旅遊復甦商機，華航特別與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點， 12 月 1 日起全新上線。黃淑惠攝
陽明春天創辦人陳健宏說明這次也精心研發設計適合機上飲食的獨家料理。黃淑惠攝
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米其林 華航 陽明

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