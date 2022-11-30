華航搶攻機上餐 米其林綠星餐點首登機

華航（2610）疫後首次機上餐發表會，「華航空中旅人純淨蔬食米其林綠星餐點」首登機，這也是華航第一次跟米其林綠星餐點陽明春天合作，明天開始開放預選，後疫情時代華航搶攻機上餐精緻餐，再加上新機配備升級，蒸烤箱功能能讓餐點更貼近現場現做。

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，華航為提供更多元及優質的機上餐飲服務，特別與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，12月1日起全新上線，台灣地區出發的旅客可於航程前透過網路預訂，就能品嚐到經典蔬食美饌。

空中商用品供應營銷處處長曹志芬表示，陽明春天餐廳在地嚴選食材，連續兩年榮獲米其林綠星，採用當地、當令的食材，支持在地小農發展，也要考量高空味蕾、復熱及供餐流程等，讓旅客在高空中享受米其林的純淨蔬食，持續推動低碳純淨蔬食的永續環保目標。

曹志芬指出，陽明春天餐廳推廣蔬食餐飲行之有年，秉持著支持在地與嚴選食材的精神，食材透過精心設計的烹飪方式，減少環境汙染及食材浪費，陽明春天餐廳於 2021、2022 年連續兩年榮獲米其林綠星殊榮，也不斷創新永續飲食菜單，本次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，且精心設計為機上獨家料理，寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選十多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。