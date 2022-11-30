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LEXUS 在台25周年活動抽出UX200得主

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車Lexus營業本部賴光雄協理(左)交車予幸運得主林先生(右) 。
和泰汽車Lexus營業本部賴光雄協理(左)交車予幸運得主林先生(右) 。

Lexus在台邁入第25周年，在這個重要時刻，為回饋車主長久的支持，推出「Lexus驚艷回饋完美鉅獻」活動。凡於2022年8月1日到9月30日期間回廠消費的車主，不僅可獲得多項驚艷好禮，Lexus更從完成定期保養與自費板噴的顧客中，抽出一位幸運得主贈送價值142.9萬元的UX 200菁英版1台。

和泰汽車（2207）於1997年將豐田汽車旗下豪華車品牌Lexus正式引進台灣，25年以來，Lexus一直致力於提供超越客戶期待的商品，並以悉心款待的貼心服務，帶給每位車主最尊榮的禮遇；Lexus在10月抽出UX200菁英版的得獎者，幸運得主為多年來喜愛與支持Lexus的林先生，林先生本次回廠恰逢愛車的第25次保養，與Lexus在台第25週年的幸運數字不謀而合。

11月由和泰汽車Lexus營業本部協理賴光雄親自將車輛交與林先生，賴光雄表示，與顧客一起共享Lexus在台25周年的喜悅，邁向下一個25年，Lexus也將不斷提供觸動人心的體驗，為顧客創造感動，以Experience Amazing的品牌精神，打造更多令人驚豔的難忘時刻。

Lexus 豐田

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