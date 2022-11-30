解除疫情管制後首發經訪團 經濟部搶攻新南向新商機

經濟部為協助我智慧產業業者掌握新南向商機，「新南向智慧產業經貿訪問團」於解除疫情管制後，首站到馬來西亞舉行貿易洽談會，以行動搶攻新南向市場。

「新南向智慧產業經貿訪問團」鎖定「智慧產業」、「冷鏈物流」及「智慧交通」等三大產業，此行聚焦馬來西亞、泰國及越南市場，主要任務為疫後搶單、拚出口。今天的洽談會共計吸引52家買主，洽談場次超過180場，促成商機上看1,500萬美元。

貿易局長江文若這次率團出訪，她致詞時表示，馬來西亞是我國推動新南向政策之重要目標國家之一，馬來西亞在東協國家中數位化程度高，且在全球半導體產業鏈之封裝測試佔有舉足輕重的地位，與台灣產業具互補性，台馬雙方具有很大的發展空間，期望透過本團產業交流，帶動兩國產業進一步深化合作。

馬來西亞政府推出「國家工業4.0政策」、「2030年共享繁榮新願景」等政策，致力於數位轉型、數位化基礎建設。在冷鏈物流產業方面，馬國政府提出物流及貿易便利化藍圖，從食品加工到支援供應鏈等冷鏈相關產業正蓬勃發展，吸引業者大規模投入。我國具有資通訊產業優勢，此時正是搶攻當地智慧產業市場的最佳時機。

同期間由貿易局委託外貿協會辦理的「台灣糕餅節」活動也在吉隆坡伊勢丹商場熱鬧登場，江文若局長蒞臨開幕現場致詞，並向所有的馬來西亞消費者推廣台灣美食，包括鳳梨酥、太陽餅、麻糬與米餅等。這是貿易局為了幫助國內食品業者分散出口市場，結合政府及民間單位力量全力推動「台灣食品全球GO」計畫下的一項措施。本次馬國行程已圓滿順利完成，江文若局長於30日續率訪問團前往泰國拓展市場。