快訊

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯無意願 國民黨不辦初選直接徵召

疫情趨緩降幅減少 今增本土確診17,668例、37病歿

解除疫情管制後首發經訪團 經濟部搶攻新南向新商機

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部為協助我智慧產業業者掌握新南向商機，「新南向智慧產業經貿訪問團」於解除疫情管制後，首站到馬來西亞舉行貿易洽談會，以行動搶攻新南向市場。

「新南向智慧產業經貿訪問團」鎖定「智慧產業」、「冷鏈物流」及「智慧交通」等三大產業，此行聚焦馬來西亞、泰國及越南市場，主要任務為疫後搶單、拚出口。今天的洽談會共計吸引52家買主，洽談場次超過180場，促成商機上看1,500萬美元。

貿易局長江文若這次率團出訪，她致詞時表示，馬來西亞是我國推動新南向政策之重要目標國家之一，馬來西亞在東協國家中數位化程度高，且在全球半導體產業鏈之封裝測試佔有舉足輕重的地位，與台灣產業具互補性，台馬雙方具有很大的發展空間，期望透過本團產業交流，帶動兩國產業進一步深化合作。

馬來西亞政府推出「國家工業4.0政策」、「2030年共享繁榮新願景」等政策，致力於數位轉型、數位化基礎建設。在冷鏈物流產業方面，馬國政府提出物流及貿易便利化藍圖，從食品加工到支援供應鏈等冷鏈相關產業正蓬勃發展，吸引業者大規模投入。我國具有資通訊產業優勢，此時正是搶攻當地智慧產業市場的最佳時機。

同期間由貿易局委託外貿協會辦理的「台灣糕餅節」活動也在吉隆坡伊勢丹商場熱鬧登場，江文若局長蒞臨開幕現場致詞，並向所有的馬來西亞消費者推廣台灣美食，包括鳳梨酥、太陽餅、麻糬與米餅等。這是貿易局為了幫助國內食品業者分散出口市場，結合政府及民間單位力量全力推動「台灣食品全球GO」計畫下的一項措施。本次馬國行程已圓滿順利完成，江文若局長於30日續率訪問團前往泰國拓展市場。

馬來西亞 新南向政策 泰國

延伸閱讀

4點開庭！掐死馬來西亞女大生 凶嫌移審下囚車M型禿吸睛

國民黨質疑明年電價將大漲 經濟部：比起國際很溫和

安華出任馬來西亞首相 外交部祝賀選舉過程順利

確認了！馬來西亞國家元首宣布 委任安華出任總理

相關新聞

海鮮品項逾2千種、好市多家樂福都供貨！「水產王」如何打通2千家客戶、拼出50億年營收？

疫情期間，台灣水產業者因為餐廳歇業，業績腰斬，為何元家企業的營收只衰退兩成？甚至十多年來，穩坐冷凍水產的龍頭寶座？

從當沖炒股負債7億到年營收破十億 70歲迪化街老董體悟「投資善良永不吃虧」

很難想像，現年70歲的力誠實業董事長蘇慶福，曾經負債數億、身陷困窘。順利度過危機的他，如何打造出幸福企業、行善不落人後的精采人生？

告別賣方市場 信義房屋：11月銷售天數、議價率都增加

今年房市降溫，時間進入傳統旺季，購屋熱潮顯然尚未回溫。信義房屋指出，觀察11月市場交易狀況，房市受到選舉等因素干擾，不僅...

解除疫情管制後首發經訪團 經濟部搶攻新南向新商機

經濟部為協助我智慧產業業者掌握新南向商機，「新南向智慧產業經貿訪問團」於解除疫情管制後，首站到馬來西亞舉行貿易洽談會，以...

王品新兵報到！鐵板燒「阪前」攻高價市場 五年要開13家店

王品（2727）首度跨足日式高價鐵板燒市場，新品牌精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」明（1）日開幕，首店插旗台北市中山北精品商...

尖端材料實驗室落成 新纖董座吳東昇：布局下一個50年

新光合纖（1409）投資超過1億元之「尖端材料實驗室」已正式落成，董事長吳東昇表示，申請UL認證已經20多年，實驗室硬體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。