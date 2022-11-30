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王品新兵報到！鐵板燒「阪前」攻高價市場 五年要開13家店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉(中)舉行新品牌鏡開儀式。圖/嚴雅芳攝影
王品集團精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉(中)舉行新品牌鏡開儀式。圖/嚴雅芳攝影

王品（2727）首度跨足日式高價鐵板燒市場，新品牌精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」明（1）日開幕，首店插旗台北市中山北精品商圈。王品集團精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，「阪前」以日澳和牛結合奢華海鮮，採均一價1,880元，客群鎖定28-45歲的青壯消費族群，目前已在尋找台北二店的點位，也希望明年能進軍新竹、台中等人均消費高的城市，期待五年內可以展店13家，但還會視市場反應調整。

王品新品牌「阪前」首店約投資2,000萬打造，短期目標單月500萬營收，客單價居集團各品牌第二高單價，僅次於THE WANG。王品表示，新品牌首創最高等級日澳雙和牛套餐，從開胃菜、湯品、主餐、炒飯等翻玩和牛七吃法，主打套餐均一價1880元就能吃到頂級鹿兒島A5黑毛和牛、澳洲M9和牛及奢華海鮮龍蝦、南非活鮑等14道超高CP值的餐點。

侯鵬蓉表示，王品自2005年成立「夏慕尼」以來，在中高價鐵板燒市場已深耕17年，透過廚藝、採購、行銷優勢，新品牌向上布局1,500-2,000元的高價市場，加上集團豐富的營運經驗，更能快速複製展店，達到規模經濟效益。

王品集團旗下共有三大鐵板燒品牌、24家門店，搶攻70億元規模的鐵板燒市場。包括2005年成立的「夏慕尼」共有14家門店，客單價1,300元，2013年成立的「hot 7」則有9家門店，客單價380元，以及最新開幕的「阪前」，客單價1,880元。

其中，「夏慕尼」店數已符合品牌設定，短期內不會再展店，未來在高價鐵板燒市場，會以「阪前」為擴張主力。針對平價鐵板燒市場，「hot 7」近期啟動品牌轉型，預計在明年第1季會有新品牌推出，若市場反應佳，也會陸續將既有hot 7門店轉換為新品牌經營。

王品「阪前」12月1日至12月31日歡慶開幕，消費者到店消費打卡或評論，即招待「獺祭金箔和牛頰」一份價值680元。

王品集團 海鮮

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