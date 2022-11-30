尖端材料實驗室落成 新纖董座吳東昇：布局下一個50年

新光合纖（1409）投資超過1億元之「尖端材料實驗室」已正式落成，董事長吳東昇表示，申請UL認證已經20多年，實驗室硬體完成後，將持續投入人員訓練、高值化產品開發等，為新纖下一個50年布局。

新纖指出，公司建立該實驗室用以推動「LTTA（Long-Term Thermal Aging Lab材料長時間熱老化實驗）計畫」。硬體設備完成後，估計花費1年取得「財團法人全國認證基金會（TAF）」ISO/IEC 17025測試實驗室認證，爾後再搭配「UL實驗室」認可之「客戶測試數據方案CTDP（Client Test Data Program）」，藉以完成各項功能之實驗及認證。

「UL（Underwriter Laboratories）」為全球安全科學機構，參與多項標準法規之制定，是認證領域的權威。公司採用該機構認證機制提升產品安全規範等級，縮短認證時程，加速新產品推廣至國際市場。

新纖表示，工程塑膠除了可應用在3C產品上，也用於汽車產業等4C、5C產品，材料的安全性佔舉足輕重之地位，其中對於RTI（Relative Thermal Index相對熱指數）溫度等級要求更為嚴苛。

RTI溫度測試為透過高溫加速熱老化測試至少5,000小時以上之數據進行推算，確認測試項目包含機械抗張強度（Mechanical Strength Property）、機械衝擊強度（Mechanical Impact Property）、電氣絕緣強度（Dielectric Strength Property）及UL94 耐燃等級 （Flammability Property）。RTI為塑膠材料安全性重要指標，必須在RTI溫度下持續使用或曝露6萬小時後，仍能保有50%之關鍵性能維持率，同時耐燃等級維持不變，才能取得該項認證。

過去，RTI測試時間至少為期2年，投入該項目之經費也十分可觀。新纖若能通過UL LTTA CTDP實驗室認證，產品認證程序可縮短至1年左右，大幅減少認證時程。公司可藉由該項優勢，完整掌握產品認證進度與過程，加速認證效率及提高市場競爭力。