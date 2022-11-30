​Gogoro進軍菲律賓 導入電池交換系統與智慧電動機車

為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，宣布與菲律賓最大電信網路公司GlobeTelecom旗下的917Ventures企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團AyalaCorporation建立策略合作夥伴關係，共同推動潔淨能源，專注於以電動車輛取代傳統燃油車輛，提供菲律賓物流業「最後一哩」的解決方案。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，此次獲得菲律賓能源部以及貿易暨工業部的支持，在菲律賓馬尼拉導入Gogoro的電池交換系統，啟動智慧交通新時代。藉由與GlobeTelecom、917Ventures和Ayala集團的合作，智慧移動將大大提升管理車隊與物流配送的效率，同時將加速實現環境與永續發展藍圖。

此次合作將在馬尼拉展開智慧電動機車和業界領先的Gogoro電池交換系統先期試點計畫，Gogoro智慧電動機車在GoStation電池交換站，短短數秒內就能完成能源補給。此先期試點計畫預計將於2023年第一季啟動，Gogoro智慧電動機車將成為傳統燃油車輛之外，物流業更加永續與環保的移動選項。

917Ventures總經理VinceYamat表示，透過導入Gogoro的技術，不僅推動物流業邁向永續轉型，還能一併解決氣候變遷問題，也期待Gogoro快速便利的電池交換技術，除了讓騎士在幾秒鐘內補足能源，更能夠幫助消除民眾對於尋找充電停車位的焦慮，鼓勵更多人選擇電動化運具。

菲律賓能源部能源管理局局長PatrickAquino強調，在台灣，有超過四分之一的美食外送外買車輛使用Gogoro電池交換系統，Gogoro移動解決方案，將是馬尼拉大都會區等人口密集區域及商圈的最佳選項，菲律賓可以借鏡台灣的成功經驗，融合先期試點計畫的結果，為菲律賓其他城市推行全新的永續商業模式打基礎。