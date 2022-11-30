快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

​Gogoro進軍菲律賓 導入電池交換系統與智慧電動機車

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
​Gogoro 宣布與 Globe 旗下的 917Ventures 和 Ayala 集團成為合作夥伴　​正式將電池交換系統與智慧電動機車導入菲律賓市場。​Gogoro 提供
​Gogoro 宣布與 Globe 旗下的 917Ventures 和 Ayala 集團成為合作夥伴　​正式將電池交換系統與智慧電動機車導入菲律賓市場。​Gogoro 提供

為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，宣布與菲律賓最大電信網路公司GlobeTelecom旗下的917Ventures企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團AyalaCorporation建立策略合作夥伴關係，共同推動潔淨能源，專注於以電動車輛取代傳統燃油車輛，提供菲律賓物流業「最後一哩」的解決方案。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，此次獲得菲律賓能源部以及貿易暨工業部的支持，在菲律賓馬尼拉導入Gogoro的電池交換系統，啟動智慧交通新時代。藉由與GlobeTelecom、917Ventures和Ayala集團的合作，智慧移動將大大提升管理車隊與物流配送的效率，同時將加速實現環境與永續發展藍圖。

此次合作將在馬尼拉展開智慧電動機車和業界領先的Gogoro電池交換系統先期試點計畫，Gogoro智慧電動機車在GoStation電池交換站，短短數秒內就能完成能源補給。此先期試點計畫預計將於2023年第一季啟動，Gogoro智慧電動機車將成為傳統燃油車輛之外，物流業更加永續與環保的移動選項。

917Ventures總經理VinceYamat表示，透過導入Gogoro的技術，不僅推動物流業邁向永續轉型，還能一併解決氣候變遷問題，也期待Gogoro快速便利的電池交換技術，除了讓騎士在幾秒鐘內補足能源，更能夠幫助消除民眾對於尋找充電停車位的焦慮，鼓勵更多人選擇電動化運具。

菲律賓能源部能源管理局局長PatrickAquino強調，在台灣，有超過四分之一的美食外送外買車輛使用Gogoro電池交換系統，Gogoro移動解決方案，將是馬尼拉大都會區等人口密集區域及商圈的最佳選項，菲律賓可以借鏡台灣的成功經驗，融合先期試點計畫的結果，為菲律賓其他城市推行全新的永續商業模式打基礎。

Gogoro 菲律賓

延伸閱讀

Gogoro進軍菲律賓！將導入電池交換系統與智慧電動機車

918地震僑胞送暖 國民黨菲律賓總支部捐150萬善款

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

謝國樑喊做公益送電動機車 王國材：交部沒補助計畫

相關新聞

旺季不旺！換屋保守、小宅低單當道均價下修

台灣房屋集團統計內部成交資料，觀察2022年11月價量變化，七都交易量對上月微減4.2%，價微跌1.3%。而和去年同期相...

下半年房市買氣大幅降溫 連續4個月交易量年減逾3成

根據永慶房產集團統計，11月房市交易量月減5%，但與去年同期相比，全台交易量量縮36%，其中，台北減少29%，新北量縮3...

都更危老商機夯！開發商砸4.6億元 買萬華4棟老宅

都更危老不僅是政治議題，實際商機也是火熱。據最新實價揭露，北市萬華區內江街4棟老建物，包括透天和公寓分兩筆交易，今年9月...

新加坡房市受外資青睞 明年REITs股利將受惠

伴隨中國大陸對於疫情採取清零政策，導致經濟增速放緩，不少中國大陸市場的內資外溢至亞洲其他國家投資，如：新加坡、日本等地區...

​Gogoro進軍菲律賓 導入電池交換系統與智慧電動機車

為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，宣布與菲律賓最大電信網路公司GlobeTe...

危老商機夯！他砸4.6億打包萬華四棟老宅

最新實價揭露，萬華區內江街四棟老建物，包括透天和公寓分兩筆交易，以總金額約4.6億元，由具有開發商背景的「陳同實業」整合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。