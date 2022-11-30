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逾5種金屬混合製成 高熵合金優勢多

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】傳統合金大多只由兩種金屬合成，但創新金屬材料「高熵合金」使用超過5種金屬！國科會工程技術研究發展處處長李志鵬30日表示，此合金不僅導電性、熱穩定性佳，還能減少貴金屬使用，節省大量成本。成大電機系教授施權峰表示，若調整合金比例，未來可應用於半導體5G設備材料上。

應用範圍廣泛

施權峰說，高熵合金更可應用於各式各樣的高頻通訊元件上，包括5G天線、車用天線或微型化的WiFi天線，經測驗後，該類金屬可於-10到80度C的環境穩定運作，訊號傳輸範圍更可超過250公尺

他指出，除了高頻通訊元件之外，預計高熵合金的技術還可應用於太陽能電池的導電漿、半導體元件，甚至是可降解的金屬生醫材料，應用範圍廣泛。

高熵合金降成本

李志鵬解釋說，傳統合金都用2種金屬混合，高熵合金是則是不同比例的多種金屬進行混合，在全世界已有諸多研究與探討，已逐漸走向產業化的過程。他說，過去多種金屬的比例調製，是相當困難的問題，但隨著AI技術進步，就能快速計算出最適切的混合比例。

施權峰表示，「高熵合金」需要結合多種素材，需要先將各類型金屬製成粉漿的狀況，再進行混合。他說，高熵合金可以減少使用鉑、銀等貴重金屬，可以大幅降低材料的成本，還能因應材料特性需求不同，調整金屬混合的比例。

他舉高頻率通訊元件為例說，常見的智慧通訊設備中，都能見到濾波器、天線等元件，為了增加傳輸距離與降低功耗，常常使用到銀這種貴重的金屬。然而，高熵合金不僅能減少銀的使用，降低高頻通訊元件約8成的材料成本，還有導電性良好、與其他陶瓷材料更匹配的熱穩定性。

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