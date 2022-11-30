迪士尼內容發布會今登場 積極搶攻亞洲本土化市場

2022迪士尼內容發布會今（30）日在新加坡舉行，華特迪士尼亞太區公司展示了50部以上的院線電影以及2023年將在串流平台上線的作品，作品內容涵括日本、韓國、印尼、澳洲等地的綜藝節目、紀錄片和動漫，積極搶攻亞洲本土化市場。

華特迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）在開幕致詞表示，「去年10月，我們在亞太區內容發布會上，邁出製作各地本土內容的第一步，制定了長期計畫，也致力發掘來自不同地區的優秀故事，並期待在世界舞台上展示這些卓越創意。」

過去一年中，Disney++播放了45部亞太地區原創作品，《黑話律師》、《單戀原聲帶》以及《IN THE SOOP：友情旅行》等戲劇作品，上線首周位居多數亞太地區市場收視前三名；此外，在Disney+上觀賞原創亞洲影劇作品總時數更是一年前的8倍之多。

姜熡可（Luke Kang）表示，將投資打造更多在地化的作品內容，不只是日本動漫、韓劇、或是印尼的浪漫喜劇、恐怖片等，更將與熟悉當地市場的優秀創作人才攜手合作，講述更多被不同地區觀眾喜愛的故事，希望為每個市場的觀眾提供如同迪士尼、漫威、星際大戰以及皮克斯等備受全球觀眾愛戴的作品內容，打造能與其產生共鳴的在地故事被全球的觀眾看見。

華特迪士尼亞太區今日也宣布將擴大與漫畫出版商講談社（Kodansha）的長期合作，將日本動漫納入未來發展版圖。

迪士尼早在70多年前，就與講談社在出版領域上共同合作，如今更將一起進軍動漫世界，首先登場的作品為《東京復仇者：聖夜決戰篇》（暫譯），該作將在2023年1月於Disney+ 獨家上線。

華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）表示，日本動畫是該公司在內容開發計畫中極為重要一部分，此次合作將改變迪士尼未來在日本的動畫策略，期待能將講談社的動漫作品以及珍貴的原創內容推向世界的舞台。