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台中高雄11月交易量近腰斬 專家：價格不修 量能難擴大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住商機構企畫研究室今（30）日發布旗下加盟店11月成交業績，全台交易量月減5.2%、年減35.8%，六都各自表述，其中，台中與高雄衰退最多，不僅較上月大幅衰退，年度表現上幾乎腰斬。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，面對下月央行理監事會的升息預期，11月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調可能放緩，也讓第4季表現無法期待。

綜觀六都今年11月表現，台北市月增0.8%，年減31.3%；新北月增1.7%，年減23.8%，桃園月減2.4%，年減37.5%，台中月減14.1%，年減41.3%，台南月增0.8%，年減29.1%，高雄較月減20.0%，年減49.6%。

徐佳馨指出，雖然有工作天數影響，綜觀六都，北市、新北、台南為連續兩個月微幅成長，似有短期打底之勢，不過比起去年同期表現，各區域均呈現兩成以上的量縮，顯見買氣還沒有回頭。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，全球各主要國家仍有升息壓力，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，第4季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，但已經開始有不錯的產品入市，且有議價空間，買方可多方看屋，伺機進場。

升息 買氣

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