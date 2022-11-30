買房大調查！猶豫再三都因為這些問題 「錢」總是關鍵因素

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文／陳羿郿

對想買房、賣屋的消費者來說，總會遇到許多疑難雜症，根據信義房屋調查指出，現代人購屋難題前三名，分別是預算、家人想法、看屋耗時。



兩萬人買屋 覺得「預算」最困難

信義房屋針對2萬名有購售屋經驗的客戶調查理想居住空間：「想要幸福新家過程中，我覺得困難的是什麼」？

調查結果發現，大多成交會員在找尋幸福新家的過程中，認為最困難的第一名為「預算考量」，共有13,248人選擇，高達66%，而第二名為「家人想法不同」，共有8,108人選擇，佔比40%，第三名為「看屋費時」，共有5,531人選擇，佔比為27%。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，針對半年內「購售屋難題」的聲量趨勢做比較，「預算」網路聲量高達32,496筆；「家人想法」網路聲量有23,558筆；而「看屋費時」則有1,778筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「先賣後買」或「先買後賣」如何選？

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，現在家庭在有限預算下要換屋，通常會遇到要「先賣後買」或「先買後賣」的難題，若是購屋預算較充裕的族群，「先買後賣」可以有較充裕的時間規劃、搬家，若是預算吃緊又想要早點換屋的民眾，也可「先賣後買」，但可與新買方談好較充裕的交屋時間，以便找屋與裝修搬家等，或與新買方談「售後回租」；此外，換屋時也會遇到重購退稅等問題，都可與代書做好事先規劃。

而若是要解決看屋耗時的特點，曾敬德建議民眾在購屋前若要先上網了解房子狀況，查看格局圖是基本功課，甚至可先上網查詢資料，參考網友的看屋重點。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月02日至2022年11月28日。

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