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群益期掌握農產商品脈動 再獲CME最佳優秀合作夥伴獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨業務部副總黃維本(左)接獲芝商所農產品執行總監劉文衛(右)授獎。（群益期貨/提供）
群益期貨業務部副總黃維本(左)接獲芝商所農產品執行總監劉文衛(右)授獎。（群益期貨/提供）

2022年因俄烏戰爭爆發，造成農產品價格大幅波動，上半年小麥期貨價格最高漲幅達90%、玉米及黃豆也各有36%及32%的漲幅。但下半年因戰事趨緩，「黃小玉」的價格又回落到接近年初的水準。統計2022年前十月，群益期在農產品類商品交易量共交出23萬口的漂亮成績單。2021及2022連續兩年獲得芝商所(CME Group)頒發亞太區芝商所農產品推廣週的優秀合作夥伴獎。

群益期貨表示，這波農產品價格的波動，其實是由不同面向所推動，烏俄戰爭爆發，首當其衝非小麥莫屬，烏克蘭和俄羅斯均為小麥出口大國，合計占比近全球出口30%，當戰爭爆發，黑海出口受限，瞬間就推升國際小麥價格，但當戰事進入後期，小麥出口符合兩國利益，小麥價格也就回落到接近年初水準。黃豆與玉米，供給上因2021冬季有北極氣旋干擾，北美農作物產出減少，加上2022上半年仍因疫情，運輸解封的進度推遲，造成的糧食供應短缺，推升黃豆、玉米價格走揚。

群益期（6024）掌握到以上農產品價格變化的關鍵因素，2022年連續舉辦數場「黃小玉」說明會，引領客戶利用CME交易所的黃豆、玉米、小麥的期貨與選擇權商品，來把握住巨大的行情波動，讓許多客戶在「農產品藍海」有所斬獲。

為即時提供客戶有價值的資訊，群益期每日的直播節目「群益早安」從不中斷，讓客戶於每日開盤前就掌握第一手全球財經訊息。此外，為了讓客戶有更個人化的體驗，今年更推出首獲專利的「智能推播」服務，針對客戶有庫存的商品，推播「客製化」的資訊，其內容包含新聞快訊、行情指標、專家短評…等，希望透過更智能化的服務，滿足客戶在交易全球期權的需求，並協助客戶成為市場交易的贏家。

群益期貨說，期貨交易具有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險，過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。

小麥 群益 期貨交易

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