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迴轉壽司爭鮮賣私募基金 平價策略征服中國人餐桌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購台灣最大迴轉壽司爭鮮26%股份。圖／業者提供
麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購台灣最大迴轉壽司爭鮮26%股份。圖／業者提供

大陸市場監督管理總局28日公告，麥當勞中國股東、私募基金凱雷集團將收購台灣最大迴轉壽司品牌「爭鮮」26%股份。消息一出，引發業界一陣討論：看來，爭鮮有意在大陸擴版圖了。

有業內人士分析認為，爭鮮若順利引進這個新股東，則有望助其加速拓展大陸三、四線城市的市場。對此，爭鮮29日證實，確與凱雷有接觸，但雙方目前合約細項內容都還在商議中，包括股權比率等，仍未定案。

爭鮮是台灣最大迴轉壽司品牌，也是國內最大鮭魚進口商，這個台灣人喜愛的平價壽司館，近年全球大拓點，現在，平均每1分鐘全球爭鮮門市就賣出1,863顆壽司。在成功賣壽司前，創辦人卻是從賣衣服起家。

爭鮮每年自國外進口超過300個冷凍與常溫貨櫃，每天都有航班空運新鮮食材，配送至全台爭鮮門市及各大型量販店、超市、零售通路及餐廳盤商，近年爭鮮更致力於發展海外門市與國外批發通路，事業版圖不斷延展。

爭鮮的創辦人陳津秋是以成衣賣場起家，一開始從事外銷成衣，產業沒落後，又引進音樂連鎖店，甚至開過專賣國內外雜誌的書局，雖然這些事業陸續轉賣、收攤，但憑藉著豐富的創業經驗，他在轉進餐飲業後，才逐步邁向成功。

不過，爭鮮也不是一開始經營迴轉壽司就成功，據悉，起初陳津秋連賠了三年，直到以每盤均一價30元的策略，才成功打開市場並靠著快速展店開始獲利。

爭鮮站穩台灣市場後，立志要做世界第一的迴轉壽司品牌，2006年開始走出台灣邁向國際，結合當地文化、口味，並以平易近人的售價進入每個市場，打破 「壽司等於高消費」的傳統觀念，平均每1分鐘全球爭鮮門市銷售約1,863顆壽司。

爭鮮2006年斥資333萬美元進駐中國大陸市場，以每盤人民幣6元的售價進駐上海、北京、廣州、深圳、天津五大一線城市，並逐步拓展至大連、瀋陽、青島、成都、廈門、武漢等地，之後又以迴轉壽司碟碟8元、爭鮮gogo以每顆港幣3元進軍香港。在新加坡是以每盤新幣1.5元的「迴轉壽司」經營模式與在地販賣拉麵、定食、壽司等複合式日式料理店區隔。

2015年爭鮮再進入泰國市場，以每盤30銖進軍曼谷，2016年Terminal 21門市創下開幕七天內平均每日來客數1,200人，在曼谷引爆發燒話題。

餐飲業 私募基金 爭鮮 麥當勞 凱雷

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