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新創uCup攜手全聯和丹丹漢堡部分門市 設置循環杯借用服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台手搖飲店將停用一次用外帶飲料杯，新創uCup也攜手高雄的全聯、丹丹漢堡，在高雄三民區所有全聯門市設置「智能取杯機」和「自助歸還站」，由全聯、丹丹漢堡為領頭羊，高雄共17家業者、35家門市，提供循環杯借用服務，宣導循環零廢棄的概念。

使用上，民眾只需要透過手機相機掃條碼，取杯機就會自動掉落一個杯子，讓自備變成隨手可得的一件事，具備「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」三特點，提供民眾綠色消費新選擇。

uCup是臺灣大學學生打造，將循環杯配送到店家，讓消費者可以直接到飲料店使用，並於任一合作店家歸還的服務，近年來也走出校園，藉由方便且免費的使用流程，至今已有超過6,000個用戶，與國內超過10間大學的學生一起合作推廣。

2023年1月起，受《一次用飲料杯限制使用對象及實施方式》規範之連鎖超商及速食業須導入循環杯，且循環杯用量須達總用量的15%。uCup透過定期行銷活動的舉辦，以及長期的社群經營深耕，在店家的線下導流以及粉絲專頁的線上曝光，使uCup成功地累積一定的口碑與知名度。

丹丹漢堡 綠色消費

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