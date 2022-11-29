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疫後台泰官方首度實體對話 經部次長林全能率隊參加

聯合報／ 記者黃有容/台北即時報導
因疫情影響睽違2年的「第6屆臺泰次長級產業合作對話」於今（29）日在台北舉辦。圖／經濟部提供
因疫情影響睽違2年的「第6屆臺泰次長級產業合作對話」於今（29）日在台北舉辦。圖／經濟部提供

因疫情影響睽違2年的「第6屆臺泰次長級產業合作對話」於今（29）日在台北舉辦，本次對話會議由經濟部次長林全能率經濟部與勞動部等相關單位，與泰國工業部副部長Mr. Dheerayut Varnitshang及泰國工業部轄下單位與研究機構進行產業對話。

泰國長期以來是我新南向政策重要的夥伴國家，根據統計資料，2021年台泰雙邊貿易總額達129.8億美元，是我國第13大貿易夥伴。許多電子大廠如新金寶、廣達、台達電等已前往泰國投資布局。2021年台灣對泰國投資共計13件，投資金額共3.4億美元，為泰國第五大海外直接投資。

林全能致詞時表示，台灣目前推動淨零排放政策的綠色經濟，與泰國於2021年推動生物、循環及綠色(Bio-Circular-Green；BCG)經濟模式方向一致。在電動車領域，鴻海與泰國國家石油集團(PTT)合資約10億美元成立一家電動車公司Horizon Plus，計畫在泰國東部興建電動車工廠，與泰國合作共創電動車生態系統。過去幾年台泰在不同產業已有鏈結，爾後的合作模式將更為聚焦。在新一波產業與經貿投資的布局中，台灣推動產業韌性供應鏈，協助廠商生產基地移轉，將深化進台泰雙邊產業交流與鏈結。

Mr. Dheerayut Varnitshang也於致詞時表示，非常高興這次會議雙方同意對新事項建立合作關係，例如：電動巴士產業、電動汽車安全開發、循環經濟、電動摩托車產業及鋰離子電池，相信這將為雙方產業帶來巨大利益。

今年度對話會議，雙方回顧臺泰產業合作發展藍圖實施進展及多項MOU落實進度，在台泰過去所建立產業鏈結平臺上，在食品方面，朝向益生菌等機能保健食品合作；在紡織領域，雙方推動紡織產品標準與認證；在職業教育與訓練合作，將以「機器人」為優先推動方向。此外，雙方也針對電動車產業及循環經濟等議題進行討論及意見交換。

泰國 電動車

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