SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸獲新竹企經會「傑出總經理獎」

新竹企業經理協進會理事長、也是鈺邦（6449）科技董事長鄭敦仁今（29）日表示，新竹企經會舉辦新竹區傑出經理獎選拔活動已進入第19屆，今年度各獎項獲獎者，均為一時之選，各在管理、研發與創新上皆具表現優勢的專業人士，足為界業楷模與表率；於全球市場動盪期間，獲獎經理人仍能堅守崗位，迭創佳績，實屬難能可貴。

鄭敦仁表示，為鼓勵新竹區專業經理人員致力提昇企業管理品質及績效，並表揚其對企業經營及國家經濟發展之貢獻，邀請各領域專業人士共襄盛舉。

今年新竹區傑出經理選拔結果：「傑出總經理獎」SEMI（國際半導體產業協會）曹世綸全球行銷長暨台灣區總裁、奇鼎科技鄭智文董事長暨總經理；「傑出研究發展管理獎」工研院生醫所呂瑞梅組長、漢民測試系統徐文元副總經理；「傑出科技管理獎」瑞昱半導體（2379）王文成處長、工研院企劃與研發處王韻筑組長；「傑出青年經理獎」工研院電光所李思翰部門經理、杰倫智能科技余常任業務總監；「傑出社會創新獎」鴻梅文創志業陳添順董事長暨執行長，均在各自領域耕耘有成，長期努力追求卓越獲得肯定。

獲得「傑出總經理獎」的曹世綸，15年來引領台灣半導體產業超前部署，站穩新世代市場領導地位，帶領國內外半導體產業龍頭企業，向台灣政府進行倡議，並於面薦總統時提出半導體人才荒之議題與解方，推動政府快速通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，落實設立半導體學院、培育新世代高階半導體人才；同時積極推廣基礎科學，向下扎根厚植下世代STEM基礎教育。