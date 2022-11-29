麥當勞中國大股東凱雷欲收購爭鮮26％股份 爭鮮回應了

麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購台灣最大迴轉壽司爭鮮26%股份，對此，爭鮮表示，與凱雷確實有接觸，但雙方目前還在協議中，相關程序仍在進行，包括股權比例等仍未定案。

爭鮮是起源於台灣的餐飲品牌，據了解，其在站穩台灣市場後，亦在亞洲市場積極拓點，希望可以放眼國際，此次有意首度引進外部股東，希望能了解更多不同區域的餐飲文化、飲食習慣。而凱雷則是看好爭鮮在台灣和其他亞洲市場的經營實力。

爭鮮為台灣本土餐飲品牌，主打新鮮、平價、外帶三項特色經營，第一家店從台北永康街開始，在1996年成立，在2006年跨出海外市場，由陳津秋家族經營，不過，公司作風十分低調。爭鮮目前在亞洲有594家店，其中台灣仍是最大市場，共有276家店，中國大陸有159家、香港108家、新加坡30家、泰國21家。

爭鮮集團旗下的品牌包括爭鮮迴轉壽司、爭鮮外帶壽司、定食8、Magic Touch、GO FRESH。