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IBM投資台灣 明年首季高雄成立軟體科技整合服務中心

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
台灣IBM諮詢總經理吳建宏認為 2023年台灣企業的科技轉型將聚焦於混合雲架構、企業委外服務、與企業永續三類型高附加價值的資訊服務。台灣 IBM／提供
台灣IBM諮詢總經理吳建宏認為 2023年台灣企業的科技轉型將聚焦於混合雲架構、企業委外服務、與企業永續三類型高附加價值的資訊服務。台灣 IBM／提供

為了回應企業客戶對於科技轉型的旺盛需求，並參與和帶動南台灣經濟發展及產業轉型，台灣IBM今（29）日宣布，將於2023年第1季在高雄成立「軟體科技整合服務中心」，成立第一年預計延攬200位軟體開發工程師、測試工程師、IT架構師、專案經理與諮詢顧問等。

爆發已經進入第三年的新冠疫情，加速了台灣企業科技轉型的腳步；全球供應鏈斷裂與重組、區域政治動盪、通貨膨脹、美元升息、人才與關鍵技術短缺等來自內外部商業環境的各項挑戰，也讓台灣企業將提升營運效率與韌性、增加營收、與改善客戶體驗等措施，列為企業的前三大優先任務。

台灣IBM諮詢總經理吳建宏表示，為了積極回應企業客戶對於科技轉型的旺盛需求，充分掌握企業核心系統現代化工程「黃金十年」的商機，並參與和帶動南台灣經濟發展及產業轉型，善盡企業公民責任，IBM決定將於2023年第一季在高雄成立「軟體科技整合服務中心」。這項投資亦獲得高雄市政府「亞灣2.0」計畫全力支持，中心將落腳在高雄亞洲新灣區。

台灣 IBM 諮詢總經理吳建宏指出，IBM軟體科技整合服務中心的主要職能將提供以下三大類型的高附加價值企業科技轉型服務，包含混合雲科技轉型、企業委外服務及企業永續 (ESG) 策略規劃與建置。

吳建宏透露，目前IBM正在召募業內有相關經驗、且有計劃在高雄生根發展的專業人才；2023年第二季開始，將對南部大專院校資工、資管等資訊科技科系的應屆畢業生廣發英雄帖；由於IBM亦重視員工面對客戶的溝通與協同合作能力，故商管、工管科系的畢業生也在召募之列。成立第一年預計延攬200位軟體開發工程師、測試工程師、IT架構師、專案經理與諮詢顧問等。

IBM 軟體 工程師

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