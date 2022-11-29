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近3年桃園高總價土地交易 中壢區狂洗榜！專家曝關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

桃園中壢區堪稱桃園近年高總價土地交易的焦點所在。台灣房屋集團趨勢中心據實價登錄，統計近3年桃園桃園總價最高的前十名土地交易排行榜，中壢區一舉囊括半數席次，共有五筆交易擠進前十名，稱霸排行榜。

排行第一的交易，由中華郵政花費逾88億元，買入A7產專區國有地，用來開發為郵政物流園區；今年6月售出的中壢忠孝段土地雖居亞軍，但扣除官方機構買賣後，為桃園近年總價最高的民間購地交易，對市場而言更具指標意義。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中壢區席捲桃園的高總價土地交易排行榜，得益於中壢的「重劃題材」豐厚，近年機場捷運沿線各站區，積極推動區段徵收、市地重劃的土地開發，其中A18到A19的青埔高鐵特區、A20的興和特區，以及A22站的區段徵收，通通都在中壢區，由於重劃區的大面積土地供給較多，加上中壢區為南桃園的發展中樞，不動產身價居桃園市前茅，使中壢區成為桃園高總價土地交易的熱點所在。

第一建經研究中心副理張菱育指出，高總價土地通常面積廣大，因此財力門檻也高，然而近年受央行信用管制影響，行庫對購地放款趨於保守，目前購地貸款成數上限僅5成，還須保留1成動工款，且有限期開工的壓力；在銀彈緊縮的情況下，有實力參與購地角逐賽的買方，多半是資金雄厚的大咖建商。

機場捷運 區段徵收 重劃區 桃園

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