2法人、37自然人集資40億買地 創桃園今年最高

根據實價登錄揭露，今年6月中壢區佔地逾6800坪的忠孝段1316地號土地，被新店投資開發、勝滿企業及37位自然人，花費40.19億元買下，該筆交易也是桃園市今年實價已揭露的最高總價不動產交易。

台灣房屋文化長春直營店店長江政翰表示，中壢區忠孝段土地總價不斐，可歸因於四大優勢：

第一，「佔地廣大」，土地面積達6842坪，開發彈性十足。 第二，「地段精華」，該地位處內壢站前商圈的核心地帶，生活機能豐富，學區也相當完善。 第三，「街廓完整」，為四面臨路的方正土地，有利產品規劃。 第四，「公園景觀」，該地南北分別面向忠孝公園、甲蟲兒童公園，擁有首排綠景加分；由於整體地段條件十分出色，所以對買家來說，可說是佈局內壢的絕佳選擇。

江政翰分析，該地所在的忠孝段，現今住宅用地行情已觸及7字頭，況且該地是內壢商圈難得一見的大面積方正素地，因此買家以58.7萬元的單價取得，不僅價碼合理，未來發展性也令人期待，推估往後的推案價碼，有機會叩關4字頭。

另外，因該筆土地面積可觀，一次性開發的成本不俗，加上內壢房價仍具前景，且據悉土地現已分割為4筆地號，據此推估往後應會採行分期開發。

台灣房屋集團趨勢中心根據實價登錄資料，彙整近3年桃園總價最高的前十名土地交易排行榜，中壢區一舉囊括半數席次，共有五筆交易擠進前十名，勇奪第一名的交易，是由中華郵政花費逾88億元，買入A7產專區國有地，用來開發為郵政物流園區；今年6月售出的中壢忠孝段土地雖居亞軍，但扣除官方機構買賣後，為桃園近年總價最高的民間購地交易，對市場而言更具指標意義。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年機場捷運沿線各站區，積極推動區段徵收、市地重劃的土地開發，其中A18到A19的青埔高鐵特區、A20的興和特區，以及A22站的區段徵收，通通都在中壢區，由於重劃區的大面積土地供給較多，加上中壢區為南桃園的發展中樞，不動產身價居桃園市前茅，使中壢區成為桃園高總價土地交易的熱點所在。