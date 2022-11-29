69%勞工預估有年終拿，創四年新高！1/4看好金額增

連三年面臨疫情變數，企業發放年終獎金的意願，是否仍受到影響？yes123求職網「年終獎金與企業尾牙調查」，結果近七成勞工樂觀預估有年終拿，比例創四年新高。80%企業會發，年終獎金平均值1.23個月，也是近三年最多，但尚未恢復到疫情前2019年水準。

yes123求職網調查顯示，合計有六成九(68.9%)的上班族預估，自己將在「兔年農曆前」，領到2022年的年終獎金：其中有48.6%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有20.3%則認為，「因為公司業績成長」。68.9%的比例高於去年的58.7%，創下四年以來的「新高」水準，但仍低於2018年的71%。

不過也有31.1%預估自己將「領不到」年終獎金，原因：17%屬於「因為公司業績衰退」；5.5%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；4.9%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；3.7%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

估計能領到的人中，24.8%金額應該會「比去年多」；18.3%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則佔了56.9%。

企業端的看法又是如何？調查發現，合計有79.8%的企業，預估在「兔年」農曆年前，將發放2022年的年終獎金，比例略高於去年的76.7%；代表其餘20.2%的企業，屬於「不發」年終獎金。

不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.23個月，相較於去年的1.17個月，微增0.06個月，等於多了1.8天，創三年以來新高，但尚未恢復到疫情前(2019年)的水準。 若扣除「不發放的」(比例佔20.2%)，整體平均值則變成1.54個月，也略多於去年的1.52個月。

再以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有：「金融保險與會計統計業」(2.56個月)、「科技資訊業」(1.89個月)、「運輸與物流倉儲業」(1.75個月)，以及「醫護與生技業」(1.67個月)、「傳統製造業」(1.6個月)。

其中雖然「金融業」基數略為下滑，不過自2013年起，已連續「十個年度」居冠。

反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.56個月)、「文教業」(0.67個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.75個月)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.8個月)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.89個月)。