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打造專屬員工宿舍留才 這些企業這麼做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市新市區大樓。圖／世邦魏理仕提供
台南市新市區大樓。圖／世邦魏理仕提供

世邦魏理仕表示，近期接受委託標售位於台南新市建坪近兩千坪全棟住宅大樓，標的現況為宿舍、全棟幾乎滿租，租客以南科園區員工及外派專業人士為主，除具穩定收益，也適合企業主考量地利之便，投資打造員工專屬宿舍。

世邦魏理仕表示，大型企業為留才，多會規畫員工宿舍，有的整棟承租，有的自己打造，在整體規畫上，見在不只比離公司近、拚房租付得少、能滿足住宿需求，整體配套和舒適的公設，甚至配備是有具語言能力、能接待外籍員工的物管人員，都成為重點項目。

譬如去年斥資千萬進行北中南員工宿舍大改建計畫的中保科技（9917），選擇在台高二大都會區籌劃建置的「會館」，採飯店式管理，房型從一到三人房都有，員工入住據聞每月僅要支付百元清潔費，提著行李就可以輕鬆入住台北與高雄蛋黃區。

中保科目前全台宿舍數量共計有60間員工宿舍。每處員工宿舍都是步行距離就有超市或便利商店，上班車程小於15分鐘。淡水、宜蘭兩處的員工教育訓練中心，則供同事申請週末時段住宿，享受游泳池、ＫＴＶ、電影室等設備。

中華電信（2412）在斥資近三億元、在桃園市楊梅區，打造地上六樓、地下一樓、標榜是智慧綠建築的員工宿舍，今年八月底才剛舉辦落成啟用典禮，整棟大樓包含124間套房，主建物並導入AI智慧家庭、人臉辨識、智慧停車場、IoT物聯感測、MOD影視多媒體、IOC智慧管理中心、BIM直覺式建物管理、安全防災、居家健康等亮點服務，配有福利社、休閒健身中心、會客交誼廳等公共空間。

據稱運用所謂「自助式智慧管理」，能透過完整的前、後台系統整合，提供員工從規劃住宿起，就可將線上訂房/支付/預約、自助Check-In、連動門禁/停車管理、啟動宅內水/電/空調/MOD提供健康環境、及自助Check-Out等機能，一氣呵成完成。

另外將最先進的晶片製程廠設於南科，又在台南積極布局，購置大量土地的台積電（2330），為安置來台接受員工訓練的外籍工程師，索性成為台糖房客，斥資數千萬，承租台糖在台南沙崙科學園區，興建的循環住宅作為員工宿舍。

此宿舍上嵌太陽能板的荷蘭式屋頂、能供給社區所有的公共用電；還有循環水回收使用，每天可以回收約20噸左右水量，供給生態循環池、中庭噴灌系統的水量使用。351戶、配備一到三房的房型，甚至連工程師的眷屬也能一同入住。

宿舍 台糖

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