全台15重劃區房價狂飆 這區一年3字頭變6字頭

房市受升息等利空干擾下颳起冷風，不過591實價登錄統計近一年全台重劃區預售屋房價，多持續上揚，新竹地區的重劃區最狂，漲幅前15名中，一口氣有5區上榜，竹北高鐵特區、台科大重劃區、金雅舊社重劃區的房價更在一年內狂漲6成，囊括全台前3名。

漲幅最高的竹北高鐵特區，短短一年間由3字頭飆升至6字頭，漲幅65.9%，一旁的台科大重劃區也不遑多讓，漲幅63.8%全台居次，第三名則由金雅舊社重劃區以63.5%奪得。

591實價登錄分析，以竹科為主的新竹，去年受惠科技業景氣暢旺，竹科新貴將大量資金挹注於房地產，讓房價一年間漲幅就超過6成，全台居冠，漲勢之兇也讓購屋族看了心寒。

漲幅超過5成的重劃區依序為高雄新市鎮、台中11期重劃區、高雄大學特區。

高雄新市鎮以及高雄大學特區因台積電於楠梓設廠影響，房價一年間正式揮別1字頭，甚至部分預售屋個案成交價來到3字頭。

台中11期重劃區內知名商圈與私校林立，周圍則是被擁有台中巨蛋與漢神洲際購物中心的14期重劃區環繞，自14期於去年推案後，11期房價也受到拉抬，目前預售屋成交價已破5字頭。

漲幅超過4成的重劃區則有縣治二期、鄭子寮重劃區。縣治二期重劃區位於竹北核心，區域內有竹北遠百與喜來登商圈，商業氛圍濃厚，然而由於開發飽和，近年推案量少。

低密度、高綠覆的鄭子寮重劃區，因鄰近台南市中心，待北外環快速道路完工後，可以大幅縮短與南科的距離，周邊未來還有「南山台南廣場」，該區預售屋目前已穩坐4字頭。

漲幅超越3成的重劃區包括土城暫緩重劃區、烏日高鐵特區、縣治一期重劃區、A7站重劃區、舉喜重劃區、鳳鳴重劃區。其中土城暫緩重劃區緊鄰舊市區商圈加上捷運板南線行經，交通發達、生活機能到位，受自住客青睞。。

縣治一期重劃區為竹北重劃區中最早開發的區域，不過由於房價基期較高，因此漲幅相對竹北其他區域少。A7站重劃區為桃園市唯一入榜的重劃區，該區緊鄰新北又有桃園機場捷運行經，是不少雙北首購客移居之地。

華友聯集團自辦的舉喜重劃區，區域內可以透過台17線及台86線快速道路串聯台南各地，交通便利，漲幅表現明顯。鳳鳴重劃區位於新北與桃園交界，受惠捷運三鶯線與台鐵增設鳳鳴站，且重劃區緊鄰龜山工業區，大量就業人口支撐當地房市。