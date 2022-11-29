全台15大「最賺」預售屋重劃區曝！這三區一年漲6成

據591實價登錄，統計今年前三季全台重劃區預售屋價格，漲幅最高前15名中，以新竹地區上榜5區最多，又以竹北高鐵特區、台科大重劃區、金雅舊社重劃區漲勢最兇，近一年漲幅達6成以上。591指出，以竹科買盤為主的新竹，去年受惠科技業景氣暢旺，竹科新貴將大量資金挹注於房地產，因而漲幅最高。

漲幅第一的竹北高鐵特區，短短一年間由3字頭飆升至6字頭，漲幅65.9%，台科大重劃區漲幅63.8%居次，第三則是金雅舊社重劃區漲幅63.5%。

漲幅超過5成的重劃區依序為高雄新市鎮、台中市十一期重劃區、高雄大學特區，高雄新市鎮以及高雄大學特區因台積電於楠梓設廠影響，房價一年間正式揮別1字頭，甚至部分預售屋個案成交價來到3字頭，漲勢驚人。

十一期重劃區內知名商圈與私校林立，周圍則是被擁有台中巨蛋與漢神洲際購物中心的十四期重劃區環繞，自十四期於去年推案後，十一期房價也受到拉抬，目前預售屋成交價已破5字頭。

漲幅超過4成的重劃區則有竹北縣治二期、台南鄭子寮重劃區，縣治二期重劃區位於竹北核心，區域內有竹北遠百與喜來登商圈，商業氛圍濃厚，然而由於開發飽和，近年推案量少。

低密度、高綠覆的鄭子寮重劃區，因鄰近台南市中心，待北外環快速道路完工後，可以大幅縮短與南科的距離，周邊未來還有「南山台南廣場」，該區預售屋目前已穩坐4字頭。

漲幅超過3成的重劃區包括新北市土城暫緩重劃區、台中烏日高鐵特區、竹北縣治一期重劃區、桃園A7站重劃區、台南舉喜重劃區、新北鳳鳴重劃區。

暫緩重劃區緊鄰舊市區商圈加上捷運板南線行經，交通發達、生活機能到位，備受自住客青睞。烏日高鐵特區，不僅有高鐵、台鐵及捷運綠線三鐵交會，號稱全台高鐵站最大招商案的「高鐵娛樂購物城」也於去年底正式簽約，後勢看漲。

接著縣治一期重劃區為竹北重劃區中最早開發的區域，不過由於房價基期較高，因此漲幅相對竹北其他區域少。A7站重劃區為桃園市唯一入榜的重劃區，該區緊鄰新北又有桃園機場捷運行經，是不少雙北首購客移居之地。由華友聯集團自辦的舉喜重劃區，區域內可以透過台17線及台86線快速道路串聯台南各地，交通便利，加上房價基期低，漲幅表現更明顯。

鳳鳴重劃區位於新北與桃園交界，受惠捷運三鶯線與台鐵增設鳳鳴站，未來區域內將有雙軌交會，且重劃區緊鄰龜山工業區，大量就業人口支撐當地房市。