疫情解封／餐飲、觀光、飯店、航空 利多

業界看好，疫情解封對餐飲、觀光、飯店、航空等四大產業都是直接大利多，將有助於產業甩掉疫情包袱，搶攻春節旅遊尾牙商機。

觀光餐飲業者表示，防疫措施鬆綁對產業將帶來正面影響，包括將帶動國旅產業，同時增添國際旅客來台觀光意願，在餐飲方面，則有助於大型宴席的接單。

九合一選後第一個交易日，觀光股張燈結綵，上市觀光類股指數昨（28）日以106.58點作收，漲幅2.48%，居上市類股之冠。

針對政府放寬戶外免戴口罩及取消入境人數上限兩大政策，雄獅旅遊表示，除了便於國人國內自由行及團體旅遊等相關規劃，也讓國際旅客來台更具吸引力。尤其目前屆逢年底及農曆春節旅遊旺季，雄獅也規劃一系列山林、鐵道、泡湯及賞櫻四大主題行程。

餐飲業龍頭王品認為，開放後大家更願意出來消費，對餐飲業是一大福音。漢來美食則表示，對大型宴會廳接單、尾牙春酒接單將有所幫助。