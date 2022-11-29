龍邦加碼買泰山／詹家守江山 團結是關鍵

泰山大股東龍邦持股不斷加碼買進，知情人士分析，龍邦持股居高不下，甚至還有繼續加碼的打算，泰山詹家若再不團結，經營權恐怕明年就會拱手讓人。

泰山經營權已傳至詹家第三代，外部有市場派覬覦，內部堂兄弟間的爭執不斷，公司治理堪稱內外交迫。因為知情人士指，詹家第三代各有想法，要整合不易。

泰山經營權紛擾多年，詹家堂兄弟曾找來外援包括中纖集團二代王貴增、還有邱憲道等人，並在2018年和去年修改公司章程，把將資本額由50億元擴充至80億元、再把額定資本額80億元擴充至100億元，經營權保衛戰打得辛苦。

再把時間往前推，2016年，反董派堂兄弟詹逸宏和詹景超等堂兄弟結盟，將當時擔任泰山董事長的大房長孫詹岳霖換掉。多年來，詹家堂兄弟因內鬨或抵禦外敵，各自邀集、結盟外部資金，卻也屢次演變為異姓盟友變敵人的戲碼。龍邦過去也是詹家兄弟的盟友之一。

市場人士分析，詹家目前問題，是家族間的股權過於分散。若詹家不想丟失經營權，除了整合、團結別無他途，但要團結確實不易。

原本泰山去年傳出詹家不排除推動成立閉鎖型公司，家族成員可採取兩種方式，一種是拿現金投資，成為該公司的股東；另一種方式，拿出家族股票借給公司，純拿合理利息，也可同時擁兩種身份。可惜的是，城堡還在規劃，敵人已經來了。