泰山市場派持股 一路增

泰山經營權告急。泰山昨（28）日公告，大股東龍邦對泰山持股已達42.16%。龍邦持有泰山股權距過半僅一步之遙，對公司派而言形同兵臨城下。

業界指出，市場派龍邦今年頻頻買進泰山股權，從今年初持有32.17%而昨日公告又大增10%，公司派詹家面臨經營權之爭壓力爆表，這將是泰山上市以來最危急的一役。

對此，龍邦昨日回應，「目前沒有這方面（拿經營權）的規畫」。不過，根據知情人士透露，龍邦身為泰山最大外部股東，對於公司派在營運方面不尊重大股東，「感到相當不滿」。

面對龍邦步步進逼，知情人士表示，11月10日甫落幕的董事會雖很平靜，但雙方私底下較勁中，現已進入「比實力」最後關鍵，這一仗怎麼打，考驗雙方的策略與銀彈實力。

圖／經濟日報提供

反觀公司派並未打算坐以待斃，換言之，一場收購委託書大戰即將開打。據悉，市場上知名的三大委託書通路，包括長龍、全通及聯洲，早就都跟公司派簽約。

特別的是，為了打贏關鍵戰役，公司派還找來王牌大律師陳錦旋獻策，協助捍衛經營權。市場人士指出，陳錦旋最有名的案子，是擔任長榮兄弟經營權之爭中，哥哥派張國華的委任律師。因有勝績在前，龍邦料將審慎應對，錦囊與銀彈盡出。

泰山去年曾改選董事，公司派詹家和市場派龍邦原握手言和，但雙方共治不到一年，又有齟齬。龍邦今年頻頻加碼泰山持股，年初持有32.17%，迄昨日公告，龍邦持股已達42.16%（包含利用他人名義持有的9.8%），連番大動作，想法已不言可喻。

也因今年龍邦多次買進泰山股權，今年10月間就曾傳出，市場派有意在今年底由獨董召開泰山股東臨時會，以全面改選董事，股價才會不斷上揚。泰山近三個月來，股價漲幅高達25.4%。

此前，龍邦會加碼泰山，傳出是要躲開「光洋科條款」立法上路，因此有意在年底前由獨立董事行使召開股東臨時會職權，提前全面改選董事。

不過，泰山10月27日曾公告，指「市場派陣營有意在今年底前利用獨董召開股臨會的方式提前全面改選董事」，經探詢公司獨董，確認均無報導所述之事。泰山11月10日的董事會雖平靜落幕，但戰火悶燒，看來即將引爆。