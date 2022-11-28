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12/1起室外免戴口罩 跨年活動也免罩？王必勝：研擬中

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝宣布，自12月1日起，取消戶外戴口罩禁令，但仍建議「人多、擁擠、空氣不流通」的場合戴上口罩，免於各種呼吸道病毒威脅。翻攝自指揮中心直播畫面
指揮中心指揮官王必勝宣布，自12月1日起，取消戶外戴口罩禁令，但仍建議「人多、擁擠、空氣不流通」的場合戴上口罩，免於各種呼吸道病毒威脅。翻攝自指揮中心直播畫面

隨著新冠疫情持續趨緩，指揮中心今（18）日下午宣布，實施快滿555天的口罩禁令將大幅鬆綁，自12月1日起，開放戶外不用再戴口罩，以及再度放寬室內唱歌可不戴口罩與開放席宴間逐桌敬酒，不過跨年等大型戶外活動的相關規定，將視疫情的趨勢變化另行研擬，估計最快1至2周內就可完成。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝仍提醒民眾，即使口罩禁令鬆綁，但戴口罩仍可預防很多呼吸道病毒、疾病的威脅，仍建議在「人多、擁擠（無法維持社交距離）、空氣不流通」的空間戴上口罩，做好個人防護、自主防疫。

指揮中心今天下午宣布，自12月1日起，取消戶外全程佩戴口罩規定；至於室內部分，則再開放兩項規定，分別是開放唱歌免戴口罩、取消宴席不得逐桌敬酒。此外，歲末大型室外活動之口罩相關規定，則將視近期疫情變化，另行研擬。

王必勝表示，歲末大型活動主要指的是跨年晚會這類活動。他強調，「相關規定一定會比去年鬆很多！」至於是不是要再有一些防疫措施，至少要再觀察一個禮拜，看看疫情趨勢是否（確診人數）持續向下。

至於口罩禁令未完全解除，若在室內違反戴口罩規定是否會開罰？王必勝回應，現在以自主防疫為主，執法上會以勸導為優先，但若是刻意、惡意的違規，仍會查處。

新冠肺炎 COVID-19 跨年晚會 口罩 王必勝

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