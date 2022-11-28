景氣反轉當心推案量大區域 全台新建餘屋龜山區衝第一

根據台電低度用電資料顯示，六都各行政區新建餘屋(待售)住宅宅數排行，第一名是桃園市龜山區的3593戶，第二名則是北屯區，第三名為中壢區，第四則為桃園區，至於過去長年空置率偏高的淡水區，新建餘屋僅排行第七名。專家指出，景氣若暢旺時新建餘屋並不會對市場產生影響，不過一旦景氣反轉後，區域的新建餘屋可能會對房市產生壓抑。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年新興的重劃區推案大增，對比早期開發區域的老舊市容，重劃區成為這幾年的房市亮點，尤其雙北市入住的門檻較高，吸引部份首購與換屋族群往新北甚至桃園的重劃區移動，也推升重劃區的房價走揚，建商看好在重劃區不斷購地推案，不過一旦景氣反轉，重劃區的新房子與未來新推案也都會造成壓力。

統計顯示，近年火熱的重劃區推案量大，同時新建餘屋數量也多，導致區域內出現較多的新建餘屋，前五名新建餘屋數量較多的行政區，就有3個位於桃園市，包括龜山區的3593戶，中壢區的2488戶與桃園區的2462戶，其次則是台中市的北屯區2580戶，新北市板橋區的2269戶，反觀過去空置率長期偏高的淡水區，新建餘屋僅2009戶，對比上述區域，反而新建餘屋數量相對穩定。

曾敬德指出，重劃區在景氣大好時往往成為房市指標，但相對景氣修正時，區域因為房價漲多且潛在供給量大，可能建商在賣、投資客也在賣，區域內還有須多空地未來可能推案，一旦景氣確定反轉時，恐怕就會進入修正的陣痛期。