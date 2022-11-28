當心多殺多！新興重劃區推案大 新建餘屋龜山區衝第一

根據台電低度用電資料顯示，六都各行政區新建餘屋（待售）住宅排行，第一名是桃園市龜山區的3593戶，過去長年空置率偏高的淡水區，新建餘屋僅排行第七名，第二名則是北屯區，第三名為中壢區，第四則為桃園區，景氣若暢旺時新建餘屋並不會對市場產生影響，不過一旦景氣反轉，區域的新建餘屋不止建商在賣、投資客也在賣，還有許多未來將推案的空地，形成多殺多，恐會對房市產生壓抑。

內政部統計顯示，近年火熱的重劃區推案量大，同時新建餘屋數量也多，導致區域內出現較多的新建餘屋，前五名新建餘屋數量較多的行政區，就有3個位於桃園市，包括龜山區的3593戶，中壢區的2488戶與桃園區的2462戶，其次則是台中市的北屯區2580戶，新北市板橋區的2269戶，反觀過去空置率長期偏高的淡水區，新建餘屋僅2009戶，對比上述區域，反而新建餘屋數量相對穩定。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這幾年新興重劃區推案大增，成為房市亮點，尤其雙北市入住門檻較高，吸引部份首購與換屋族群往新北甚至桃園的重劃區移動，也推升重劃區房價走揚，不過一旦景氣反轉，重劃區的新房子與未來新推案也都會造成壓力。

曾敬德指出，重劃區在景氣大好時往往成為房市指標，但景氣修正時，區域因為房價漲多且潛在供給量大，可能建商在賣、投資客也在賣，區域內還有須多空地未來可能推案，一旦景氣確定反轉時，恐怕就會進入修正的陣痛期。

內政部統計，就6都而言，今年第2季新建餘屋（待售）住宅宅數，以新北市1萬6272宅最多，台北市3912宅最少，且皆多於上季，若與去年同季比較，6都中僅高雄市減少995宅。新北市主要集中板橋區與淡水區；台北市依序為中正區、中山區、內湖區與北投區；桃園市1萬2650宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區；台中市1萬1502宅，主要集中於北屯區、南屯區與西屯區；台南市6605宅，集中於安南區、永康區與善化區；高雄市7489宅，以鳳山區、三民區、楠梓區與左營區。