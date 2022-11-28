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口罩令有望解除 蘇貞昌今日回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（28）日上午11時召開擴大防疫會議時指出，有關口罩措施的放寬時機以及邊境管制調整等細節，請指揮中心統一對外公布，讓台灣的疫後正常生活進入新的里程碑。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，中重症數指標呈下降趨勢，輕症/無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，上（10）月13日調升入境總量為15萬人/週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施，穩健開放至本（11）月25日，入、出境人數均明顯成長，最近一週入境人數為112,058人次，較前一週增加4.8%，出境人數為85,488人次，較前一週增加2.1%，而在持續滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，自下（12）月1日將調升入境人數上限為20萬人/週。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，BA.5次世代疫苗自本月18日提供12歲以上民眾接種追加劑後，第4劑接種率稍有提升，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.6%，第3劑為74.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.3%，第4劑施打率則為17.4%，累積施打已超過6,417萬人次。目前疫苗接種作業順利、疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

今日於會上也討論包括室外口罩令、逐桌敬酒限制以及入境人數管制等措施的解除。蘇貞昌表示，全球疫情已來到第四個年頭，從指揮中心宣布室外口罩令到今天已時隔552天，而世界主要民主國家近期都逐漸以開放的態度來因應疫情，台灣社會也期待邁向正常生活，有關口罩措施的放寬時機以及邊境管制調整等細節，請指揮中心統一對外公布，讓台灣的疫後正常生活進入新的里程碑。

疫情 疫苗

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