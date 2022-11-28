萬事達卡世界卡 台日韓港澳旅遊優惠五折起

迎接即將湧現的出國熱潮，萬事達卡自即日起針對包括日韓港澳等國人最常去的旅遊目的地，推出「擁抱世界系列禮遇」，不論持卡人是在港澳美食天堂摘星、飛往韓國時尚之都追潮流或是想要乘著熱氣球探索久違不見的北海道雪國風情，提供持卡人包括購物、住宿、交通與美食等精彩禮遇，萬事達卡各卡別持卡人可至萬事達卡官方網站，獲取相關優惠資訊。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡經濟研究所發布的「錢包轉換：消費者的新消費習慣」全球報告指出，即使費用上漲，旅行依舊是人們生活不可或缺的一部分。截至今年8月，消費者在餐廳的支出也較2021年同期增加了25%。因此，萬事達卡於全球多個旅遊目的地，同步推出擁抱世界系列禮遇 ，希望透過與在地商戶合作帶動旅遊消費成長，助力全球旅遊產業復甦。

萬事達卡「擁抱日本」提供世界卡持卡人從餐飲、住宿、購物及娛樂優惠，若想入住東方文華酒店360度完美鳥瞰東京市景、享受米其林星級美饌，來一場視覺與味覺的浪漫約會，最高可享10%現金回饋；也可安排到東京市中心河川體驗划獨木舟暢覽城市風光，於活動日本（Activity Japan）購買行程，不限金額皆享5%回饋。

萬事達卡提供全持卡人於BicCamera 消費滿額最高享5%優惠與10% 免稅折扣；世界卡持卡人至「萬事達卡環球賞」平台線上註冊綁定可額外享有BicCamera消費滿35,000日圓享875日圓現金回饋，總計最高可享17.5%回饋 ，另外，Edion消費滿額享1,620日圓現金回饋，Parco及C’BON消費滿額享10%回饋。

針對愛逛街的人，萬事達卡提供韓國韓際新世界、新羅愛寶客等多間免稅店95折優惠；想穿著傳統或特色韓服體驗韓國傳統文化，消費者於Hanboknam韓服店最高可享9折優惠。韓劇明星在韓劇拍攝景點Paris Croissant、Krispy Kreme Doughnuts等甜點名店提供滿額即享消費折抵。

港澳方面，無論是想前往澳門António餐廳摘星，還是想在香港蘭桂坊與三五好友小酌或是享受異國美食，「擁抱香港」與「擁抱澳門」提供萬事達卡持卡人近百間精選餐廳與酒吧享最高五折美饌禮遇或美食招待。

坐落於維多利亞港邊的香港君悅酒店提供額外港幣500元酒店餐食與水療服務消費額；旅行途中想購入新潮的3C產品，則提供持卡人於香港1O1O Center或csl專門店購買指定商品達指定金額，最高享港幣600元優惠。