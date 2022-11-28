北市老屋夯 這區每10人有8人購買30年房子

根據內政部不動產資訊平台資料，今年Q2台北市屋齡30年以上的中古屋交易占比高達56%，與2018年同期的45%相比，五年來激增11個百分點，觀察各區，全市以松山區30年以上中古屋交易占比多達79%最高，幾乎每10人買屋就有8人選擇30年以上房子。

其次依序為士林區（76%）、信義區（65%）、大安區（63%）、北投區（60%）。

東森房屋研究中心葉沛堯經理表示，目前北市精華區新建案的房價站穩三位數，預算相對有限的民眾大多會選擇屋齡較高的中古屋，一來可以用較低價格擁有北市門牌，二來也有機會等到都更或危老重建，坐享資產增值的紅利。

葉沛堯指出，目前北市屋齡30年以上中古屋熱銷區域可以分為兩類，一類是松山區、信義區、大安區等「蛋黃中的蛋黃」，這類區域發展較早，為數不多的新建案開價站穩三位數，受薪階級難負擔，多會優先考慮屋齡較高、房價更親民的中古屋。

另一類是像士林、北投這種目前建設話題相對豐沛的房市熱區，伴隨北士科的建設，各大建商大舉進場獵地，不少嗅覺敏銳的置產民眾、企業都會趕在都更到來之前超前部署，購買中古屋等增值。

東森房屋敦北加盟店詹合勇店東指出，北市30年以上中古屋交易最熱絡的松山區，近年新推案數量相當有限，預售屋開價多在每坪130萬以上，在比價效應下，區內中古屋的CP值更加突出，因此成為眾多購屋民眾心目中的首選。

目前松山區以單價落在90~100萬左右的中古華廈最為熱銷，購屋總價則普遍落在3000~4500萬左右，大部分買方都是有剛性需求的自住客，父母長輩多數也會給予一定的經濟支持。